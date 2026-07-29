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Munger News: गुरु के मार्गदर्शन से ही जीवन में ज्ञान का प्रकाश: संजय कुमार सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: फोटो कैप्शन: 7, बुधवार को सरस्वती विद्या मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित बच्चे व शिक्षकगण

Munger News: गुरु के मार्गदर्शन से ही जीवन में ज्ञान का प्रकाश: संजय कुमार सिंह

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि।सरस्वती विद्या मंदिर, पुरानीगंज मुंगेर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि वेदव्यास के चित्र पर पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने गुरु की महिमा पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर भारतीय गुरु-शिष्य परंपरा को याद किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार सिंह ने कहा कि गुरु मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु केवल शिक्षा प्रदान करने का कार्य नहीं करते, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा, दृष्टि और संस्कार भी देते हैं।

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उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद, महर्षि संदीपनि एवं श्रीकृष्ण के संबंध, एकलव्य की गुरुभक्ति तथा आचार्य द्रोण और अर्जुन के अनुशासन को गुरु-शिष्य परंपरा के श्रेष्ठ उदाहरण बताया।उपप्रधानाचार्य अमन कुमार सिंह ने महर्षि वेदव्यास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वेदों का विभाजन, महाभारत एवं अठारह पुराणों की रचना कर उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया। इसी कारण गुरु पूर्णिमा को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बालिका खंड की प्रभारी प्रधानाचार्या राखी कुमारी ने कहा कि गुरु शिष्यों को ज्ञान के साथ साहस, धैर्य, विवेक और सदाचार के संस्कार देते हैं। वहीं प्राथमिक खंड की प्रभारी प्रधानाचार्या सुजिता कुमारी ने कहा कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस अवसर पर छात्रा एलिश भारती ने भक्ति गीत प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शिशु, बाल, किशोर, तरुण एवं कन्या भारती के छात्र-छात्राओं ने भजन, प्रेरक प्रसंग और महर्षि वेदव्यास के जीवन पर आधारित प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम का संचालन छात्रा अलीशा राज ने किया।

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