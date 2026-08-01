Munger News: तारापुर मोड पर साइनबोर्ड नहीं रहने से परेशान हो रहे कांवरिया वाहन

Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। पवित्र सावन माह की शुरुआत के साथ विश्वप्रसिद्ध श्रावणी मेले में अजगैबीनाथ धाम जाने वाले कांवरियों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके बावजूद हवेली खड़गपुर के तारापुर मोड़ स्थित मुख्य मार्ग पर अब तक दिशा की जानकारी के उद्येश्य से साइन बोर्ड नहीं लगाए जाने से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रावणी मेले के दौरान इस मार्ग से प्रतिदिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से सैकड़ों कांवरिया वाहनों की आवाजाही होती है। लेकिन तारापुर मोड पर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने के कारण बाहर के प्रदेशों से आने वाले वाहन चालक एवं श्रद्धालु अक्सर रास्ता भटक जाते हैं और उन्हें स्थानीय लोगों से जानकारी लेकर आगे बढ़ना पड़ता है।

समाजसेवी सह छात्र नेता ईशु यादव, पंकज यादव ने कहा कि श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, लेकिन सुल्तानगंज जाने को लेकर जैसे तारापुर मोड़ पर पहुंचते है दिशा सूचक बोर्ड नहीं रहने से मुंगेर की तरफ बढ़ जाते है। जबकि यह आसान रास्ता है।लेकिन अब तक साइनबोर्ड नहीं लगाया गया है। इससे प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं और वाहनों के मार्गदर्शन के लिए इस प्रमुख चौराहे पर किसी प्रशासनिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी अथवा सहायता केंद्र की भी मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। समाजसेवियों ने जिला प्रशासन से अविलंब दिशा-सूचक बोर्ड लगाने, सहायता केंद्र स्थापित करने तथा आवश्यक पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग की है, जिससे श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।