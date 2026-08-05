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Munger News: श्रावणी मेला मार्ग में लगातार चल रहे झरनों से भूमिगत जलस्तर गिरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: असरगंज में श्रावणी मेला के दौरान, जलस्तर में गिरावट के कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों द्वारा बड़े पैमाने पर झरनों का संचालन किया जा रहा है, जिससे आसपास के कई गांवों के चापाकल सूख गए हैं। प्रशासन ने दुकानदारों को पानी की बर्बादी रोकने की सख्त हिदायत दी है।

Munger News: श्रावणी मेला मार्ग में लगातार चल रहे झरनों से भूमिगत जलस्तर गिरा

Munger News: असरगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान कच्ची कांवरिया पथ पर शिवभक्तों की सुविधा के लिए निजी दुकानदारों द्वारा बड़े पैमाने पर झरनों का संचालन किया जा रहा है। मुंगेर जिला सीमा क्षेत्र कमरांय से असरगंज थाना मोड़ तक एक सौ से अधिक बोरिंग के सहारे दिन-रात झरने चलाए जा रहे हैं। लगातार बोरिंग से पानी निकाले जाने के कारण क्षेत्र का भूजल स्तर तेजी से काफी नीचे चला गया है, जिससे आसपास के कई गांवों में पेयजल संकट गहरा गया है। जलस्तर गिरने के कारण कांवरिया पथ से सटे कमरांय, मसुदनपुर, मासूमगंज, सादपुर, चाफा, दामोदरपुर, रहमतपुर, असरगंज थाना मोड़ और धानगोला गांव के चापाकलों में पानी आना बंद हो गया है।

पेयजल संकट

चापाकल सूख जाने से ग्रामीणों को पेयजल के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सादपुर गांव में पिछले पांच दिनों से हर घर नल-जल योजना का बोरिंग भी फेल हो गया है। ग्रामीण रंजीत यादव और अनुज राम ने बताया कि भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण चापानलों के साथ-साथ नल-जल योजना से भी पानी की आपूर्ति बंद हो गई है। कांवरिया पथ के किनारे लगातार बोरिंग चलने की सूचना मिलने पर प्रशासन हरकत में आया। अंचल अधिकारी उमेश शर्मा और थानाध्यक्ष विपुल कुमार पुलिस बल के साथ कांवरिया पथ का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान थाना चौक, चाफा, सादपुर व कमरांय के समीप संचालित झरनों का जायजा लिया। अंचल अधिकारी ने दुकानदारों को पानी की बर्बादी नहीं करने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने झरनों के संचालन के लिए टंकी और टोटी का उपयोग करने तथा बिना आवश्यकता बोरिंग नहीं चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन नहीं करने की शिकायत मिलने पर मोटर जब्त करने के साथ संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से गांव में भूजल संकट हुआ है?
कमरांय, मसुदनपुर, मासूमगंज, सादपुर, चाफा, दामोदरपुर, रहमतपुर, असरगंज थाना मोड़ और धानगोला गांव में भूजल संकट हुआ है।
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