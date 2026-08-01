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Munger News: डीएवी एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: जमालपुर में डीएवी कॉलेज प्रबंधका समिति द्वारा दो दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। खेल के महत्व को बताते हुए मुख्य अतिथि ने अनुशासन और स्वस्थ जीवनशैली पर जोर दिया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें जमालपुर के समर कुमार ने 800 और 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता।

Munger News: डीएवी एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि। डीएवी कॉलेज प्रबंधकर्ता समिति, नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय डीएवी क्लस्टर 4 एथलेटिक्स (ट्रैक एंड फील्ड) प्रतियोगिता 2026-27 का शनिवार को रेलवे जेएसए ग्राउंड जमालपुर में भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि सह जमालपुर वर्कशॉप के सीडब्लूएम वीपी वर्णवाल एवं विशिष्ट अतिथि इरिमी जमालपुर के डीन प्रो. प्रेम प्रकाश सहित अन्य ने किया। मौके पर सीडब्लूएम ने कहा कि, खेल केवल जीत-हार का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवनशैली का आधार हैं। प्राचार्या लक्ष्मी रथ ने कहा कि डीएवी संस्थान शिक्षा के साथ खेल और नैतिक मूल्यों के विकास को भी समान महत्व देता है।

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प्रतियोगिता में डीएवी जमालपुर, इटवानगर, एनएच-28, मोकामा, आईओसी बरौनी, हर्रख, महेशखूंट, पूर्णिया, मधेपुरा, बांका सहित विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पहले दिन ट्रैक एवं फील्ड की विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। पूरे जेएसए ग्राउंड में उत्साह और खेल भावना का माहौल बना रहा।पहले दिन प्रतियोगिता में डीएवी जमालपुर के समर कुमार ने अंडर-14 वर्ग की 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर प्रतियोगिता के सबसे चर्चित खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। वहीं अंडर-17 वर्ग में आलोक राज ने 800 एवं 1500 मीटर दौड़ में दो रजत पदक प्राप्त किए, जबकि अंडर-19 वर्ग में अभिषेक कुमार ने 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया।

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