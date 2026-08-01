Munger News: फोरलेन को गंगा कटाव से बचाने के लिए बिछाई जा रही जियो कालीन

Munger News: न के साथ लगाई जाएगी घास गंगा के तेज बहाव से सुरक्षा के लिए फोरलेन पर शुरू हुआ विशेष कार्य बरियारपुर, निज संवाददाता। बरियारपुर से घोरघट तक निर्माणाधीन

Munger News: बरियारपुर, निज संवाददाता। बरियारपुर से घोरघट तक निर्माणाधीन फोरलेन सड़क को बाढ़ और गंगा कटाव से सुरक्षित रखने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर जीयो कालीन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। करीब पांच किलोमीटर लंबाई में यह कार्य किया जाएगा। नीरपुर बहियार के समीप मजदूर जीयो कालीन बिछाने में जुटे हैं। इसके बाद मिट्टी भरकर घास लगाई जाएगी, जिससे सड़क के किनारों को मजबूती मिलेगी और कटाव का खतरा कम होगा। गौरतलब है कि बरियारपुर क्षेत्र में गंगा उफनाने के बाद इन फोरलेन क्षेत्र में बाढ़ का पानी भर जाता है। पिछले वर्ष भी बाढ़ का पानी निर्माणाधीन फोरलेन तक आ गया था, जिससे इसे नुकसान झेलना पड़ा था। इस वर्ष इसकी सुरक्षा के लिये ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं।

फोरलेन सड़क की स्थिति फोरलेन सड़क का निर्माण अंतिम चरण में है। बरियारपुर, नीरपुर से लेकर घोरघट तक जिन स्थानों पर सड़क की ढलान खुली है, वहां जीयो कालीन बिछाई जा रही है। बरसात के दौरान सड़क किनारे की मिट्टी कटने लगी थी, जिसे देखते हुए यह सुरक्षात्मक कार्य शुरू किया गया है। बाढ़ के समय सड़क के दोनों ओर पानी भरने और तेज बहाव के कारण कटाव की आशंका बनी रहती है। मजदूरों ने बताया कि,जीयो कालीन को नुकीले कीलों से मजबूती से जमीन में फिक्स किया जा रहा है। विशेष रूप से पुलिया के आसपास अधिक मात्रा में जीयो कालीन बिछाई जा रही है। इसके ऊपर मिट्टी डालकर घास रोपी जाएगी, ताकि जड़ों के सहारे मिट्टी बंधी रहे और गंगा के तेज बहाव से सड़क को नुकसान न पहुंचे।

पानी पहुँचने के स्रोत बरियारपुर से घोरघट के बीच हर वर्ष तीन दिशाओं से पानी पहुंचता है। सबसे पहले ऋषिकुंड पहाड़ का पानी उभ्भी नदी के रास्ते आता है, इसके बाद मणि नदी का पानी और अंत में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ का पानी पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। ऐसे में सड़क के दोनों ओर कटाव का खतरा बढ़ जाता है।

प्रोजेक्ट मैनेजर की टिप्पणी बोले प्रोजेक्ट मैनेजर

फोरलेन परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष गुप्ता ने बताया कि, सड़क किनारे जीयो कालीन बिछाने के साथ घास भी लगाई जा रही है। इससे मिट्टी का कटाव रुकेगा और बाढ़ के दौरान सड़क को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।