Munger News: गंगा का जलस्तर मुंगेर में स्थिर, खतरे के निशान से 3.82 मीटर नीचे
Munger News: मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर है और खतरे के निशान से 3.82 मीटर नीचे बह रहा है। जिला प्रशासन नदी के जलस्तर पर नजर रखे हुए है और बाढ़ की आशंका नहीं है। संबंधित विभागों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे सुरक्षित रहें।
Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि।मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर बना हुआ है और खतरे के निशान से 3.82 मीटर नीचे बह रहा है। हालांकि जलस्तर स्थिर बना हुआ है। इससे जिले के तटवर्ती क्षेत्रों में फिलहाल राहत की स्थिति है। हालांकि जिला प्रशासन नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी संभावित बदलाव से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (डीईओसी) द्वारा शुक्रवार दोपहर दो बजे जारी बुलेटिन के अनुसार मुंगेर में सुबह छह बजे गंगा का जलस्तर 35.52 मीटर दर्ज किया गया था, जो दोपहर दो बजे 35.51 मीटर रहा। जबकि शाम 6:00 बजे जल स्तर 35.50 मीटर रहा। यहां खतरे का निशान 39.33 मीटर तथा चेतावनी स्तर 38.33 मीटर निर्धारित है। जलस्तर स्थिर रहने के कारण फिलहाल बाढ़ की आशंका नहीं है।
प्रशासन की तैयारी
प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान गंगा के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। संबंधित विभागों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है ताकि जलस्तर में किसी भी तरह के बदलाव की स्थिति में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जा सकें। जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और नदी के किनारे अनावश्यक रूप से जाने से बचें। साथ ही किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को देने को कहा गया है।
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