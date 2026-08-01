Munger News: रिफ्यूजी कॉलोनी में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित, 250 लोगों की हुई टीबी स्क्रीनिंग
Munger News: मुंगेर में शुक्रवार को रिफ्यूजी कॉलोनी के स्लम क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में 250 उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 30 मरीजों के बलगम परीक्षण के लिए भेजे गए। इसके अतिरिक्त, बीपी और शुगर की जांच कर मरीजों को चिकित्सा परामर्श प्रदान किया गया।
Munger News: मुंगेर, निज संवाददाता। नगर निगम मुंगेर के रिफ्यूजी कॉलोनी स्लम बस्ती (गुमटी नंबर 3) में शुक्रवार को निःशुल्क विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित इस कैंप में मेडिकल टीम द्वारा 250 उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच की गई। जांच के दौरान टीबी के लक्षण पाए जाने पर 30 मरीजों का बलगम लैब भेजा गया, जबकि सीने के एक्सरे के लिए सदर अस्पताल मुंगेर रेफर किया गया। इसके अलावा, गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत सभी मरीजों के बीपी और शुगर की जांच कर उन्हें चिकित्सीय परामर्श दिया गया।
शिविर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (लेडी स्टीफेंसन) के डॉ. जाबिर हुसैन, फार्मासिस्ट अवधेश कुमार, एएनएम प्रिया, प्रीति, अनुजा व साक्षी, डीईओ राकेश कुमार तथा आशा कार्यकर्ता मीणा सरकार व ममता कुमारी ने सराहनीय योगदान दिया। वहीं, जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार संदीप कुमार यादव द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।