Munger News: काली पहाड़ की तराई में पीएसएस हॉस्पिटल का नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, 50 लोगों ने उठाया लाभ

Munger News: काली पहाड़ की तराई में पीएसएस हॉस्पिटल का नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, 50 लोगों ने उठाया लाभ
Munger News: जमालपुर में रविवार को काली पहाड़ की तराई में पीएसएस हॉस्पिटल द्वारा नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 50 लोगों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया, जिसमें ब्लड शुगर, रक्तचाप, ऑक्सीजन स्तर और वजन की जांच शामिल थी। चिकित्सकों ने आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श और दवाइयाँ भी प्रदान कीं।
Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि। काली पहाड़ की तराई में रविवार की सुबह पीएसएस हॉस्पिटल, बड़ी आशिकपुर की ओर से नि:शुल्क एक दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुबह टहलने पहुंचे करीब 50 लोगों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया। शिविर की अध्यक्षता हॉस्पिटल के निदेशक संतोष कुमार सिंह उर्फ तीतू सिंह ने की, तथा संचालन आशीष कुमार ने किया। शिविर में ब्लड शुगर, रक्तचाप (बीपी), ऑक्सीजन स्तर, पल्स रेट एवं वजन की जांच पूरी तरह नि:शुल्क की गई। जांच के बाद चिकित्सकों ने लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श दिया तथा जरूरतमंद मरीजों को दवाइयां भी उपलब्ध कराईं। सुबह की सैर के लिए आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं एवं युवाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए नियमित ऐसे शिविर आयोजित करने की मांग की।
डॉ. संजय कुमार एवं डॉ. पंकज पटेल ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की। वहीं नर्सिंग स्टाफ में शिवम कुमार, प्रीति कुमारी, अश्वनी कुमार, फार्मासिस्ट चंदन कुमार तथा मोहित कुमार और राजीव सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। पूरे आयोजन की व्यवस्था बेनी सिंह ने संभाली।
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