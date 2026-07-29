Munger News: तैयारियों के दावों के बीच नौवागढ़ी बाढ़ राहत शिविर की पुरानी समस्याएं बरकरार

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ के लिए तैयारियां पूरी करने का दावा किया है, लेकिन बाढ़ राहत शिविरों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। स्थानीय लोगों को पेयजल, शौचालय, और साफ-सफाई की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आंदोलन करना पड़ता है।

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने भले ही सभी आवश्यक तैयारियां पूरी होने का दावा किया है, लेकिन सदर प्रखंड के उच्च एवं मध्य विद्यालय, नौवागढ़ी में संचालित होने वाले बाढ़ राहत शिविर की पुरानी समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। हर वर्ष गंगा का जलस्तर बढ़ने पर मनियारचक, नौवागढ़ी सहित आसपास के निचले इलाकों के सैकड़ों परिवार इसी शिविर में शरण लेते हैं। ऐसे में पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ-सफाई और पर्याप्त जगह जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि प्रभावित लोगों को अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन तक करना पड़ता है। गंगा के जलस्तर में उतार चढ़ाव को देखते हुए अब लोगों की निगाहें प्रशासन की तैयारियों पर टिकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार राहत शिविर में व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हों, ताकि बाढ़ की मार झेल रहे परिवारों को राहत के साथ सम्मानजनक वातावरण भी मिल सके。

भीड़ बढ़ते ही जवाब दे जाती है व्यवस्था: स्थानीय लोगों का कहना है कि राहत शिविर शुरू होने के शुरुआती दिनों में व्यवस्था ठीक रहती है, लेकिन जैसे-जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है, समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। पीने के पानी, शौचालय और साफ-सफाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है।

आवश्यकताओं की पूर्ति का अभाव: बाढ़ आते ही हम लोग जान बचाकर शिविर में पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी सुविधाओं की कमी से परेशानी कम नहीं होती। हर साल यही हाल रहता है। प्रशासन को पहले से स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए।

सुधीर मंडल, मनियारचक

प्रशासन की तैयारियों पर सवाल: प्रशासन तैयारियों का दावा तो करता है, लेकिन शिविर में लोगों की संख्या बढ़ते ही सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। जरूरत इस बात की है कि तैयारियां केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ जमीन पर भी दिखे।

राजू शर्मा,स्थानीय निवासी

साफ-सफाई और पेयजल की समस्या: शिविर में साफ-सफाई और पेयजल की समस्या सबसे बड़ी होती है। छोटे बच्चों और महिलाओं को काफी दिक्कत होती है। प्रशासन को इन बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

फुटूश मंडल ,मनियारचक।

आगे की उम्मीद: यदि समय रहते सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर दी जाएं तो बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलेगी। हर साल आंदोलन जैसी नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि यदि इस बार बाढ़ आती है तो ऐसी स्थिति ना बने।

उमाकांत सिंह, महेशपुर निवासी।

प्रशासन की स्थिति: संभावित बाढ़ को देखते हुए सभी राहत शिविरों की तैयारी पूरी कर ली गई है। पेयजल, शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा और भोजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। यदि कहीं किसी प्रकार की कमी की सूचना मिलती है तो उसका तत्काल समाधान कराया जाएगा। हमारा प्रयास है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

कमल किशोर,जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी मुंगेर।

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फोटो-101, बुधवार को गंगा के घटते जलस्तर का नजारा

गंगा का जलस्तर घटा, मुंगेर में खतरे के निशान से 3.51 मीटर नीचे

मुंगेर, निज प्रतिनिधि।

जिले में गंगा नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। बुधवार को जारी केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मुंगेर में गंगा का पानी खतरे के निशान से 3.51 मीटर नीचे बह रहा है। जलस्तर में गिरावट से जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है, हालांकि तटवर्ती इलाकों में निगरानी जारी रखी जा रही है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार 29 जुलाई को दोपहर दो बजे मुंगेर घाट पर गंगा का जलस्तर 35.82 मीटर दर्ज किया गया। सुबह छह बजे यहां जलस्तर 35.86 मीटर था, जो चार घंटे में घटकर 35.82 मीटर पर पहुंच गया। मुंगेर में गंगा के खतरे का निशान 39.33 मीटर निर्धारित है।