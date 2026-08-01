Munger News: ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास रिकार्ड रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग REV

Munger News: मुंगेर में जिला एवं सत्र न्यायालय के कार्यालय के पास शनिवार सुबह अचानक आग लगने से दर्जनों महत्वपूर्ण केस रिकॉर्ड और दस्तावेज जलकर खाक हो गए। राहत की बात यह रही कि घटना के समय कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कार्यालय में मौजूद नहीं था। दमकल विभाग ने एक घंटे में आग पर काबू पाया।

Munger News: ​मुंगेर, निज संवाददाता। किला परिसर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायिक व्यवस्था शनिवार सुबह उस वक्त सहम गई, जब ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी किरण कुमारी के कार्यालय के पास रिकार्ड रूम में अचानक भीषण आग लग गई। सुबह अचानक उठे धुएं के गुबार और देखते ही देखते विकराल रूप लेती आग की लपटों ने कोर्ट परिसर में हड़कंप मचा दिया। इस आगलगी में कार्यालय में रखे दर्जनों महत्वपूर्ण केस रिकॉर्ड, विधिक दस्तावेज और पुरानी फाइलें जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। ​कोर्ट खुलने से ठीक पहले की घटना, टला बड़ा हादसाः प्रत्यक्षदर्शियों और न्यायालय कर्मियों के अनुसार, घटना शनिवार सुबह करीब 9.50 बजे की है। आम दिनों की तरह अदालत का कामकाज शुरू होने में महज कुछ ही मिनट बाकी थे। कर्मचारी अपने-अपने विभागों में पहुंच ही रहे थे कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के बंद दफ्तर के खिड़की-दरवाजों से तेज धुआं निकलने लगा।

अफरा-तफरी का माहौल कार्यालय से लपटें उठती देख न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। अधिवक्ता, सुरक्षाकर्मी और आम फरियादी एकत्र हो गए। घटना की सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन दस्ता दो दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचा। ​संकरी जगह और दफ्तर के भीतर जल रहे कागजातों के कारण आग पर काबू पाना काफी चुनौतीपूर्ण था। हालांकि, अग्निशमन कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लपटों को शांत किया और आग को पास के अन्य अदालती कमरों में फैलने से रोक लिया।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका ​प्राथमिक जांच में घटना की मुख्य वजह विद्युत तारों में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जिला न्यायालय प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लेते हुए इसकी गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। बिजली विभाग और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम कार्यालय की पुरानी वायरिंग और उपकरणों की जांच कर रही है। फिलहाल, घटना के समय आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। कोर्ट प्रशासन जले हुए रिकॉर्ड्स की रिकवरी और फाइलों के डिजिटल बैकअप को खंगालने की दिशा में आगे की कार्रवाई कर रहा है।

नियुक्ति का विवरण मुंगेर विधिक संघ के अध्यक्ष शशिशेखर सिंह ने बताया कि, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी किरण कुमारी के कार्यालय के पास रिकॉर्ड रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। राहत की बात यह है कि केवल जमीन पर रखे पुराने (डिस्पोजल) रिकॉर्ड ही जले हैं, जबकि सभी लंबित फाइलें पूरी तरह सुरक्षित हैं। कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों की तत्परता से बड़ा नुकसान टल गया।