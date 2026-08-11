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Munger News: मारपीट मामले में 5 पर प्राथमिकी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: सोमवार को हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के खास बाजार में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। नूतन केशरी ने पांच व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई, जिनमें पवन केशरी, सावन चौरसिया, खुशी कुमारी, नीशा देवी और शालू शामिल हैं।

Munger News: मारपीट मामले में 5 पर प्राथमिकी दर्ज

Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। सोमवार को हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के खास बाजार क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट मामले में पांच व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। मारपीट मामले को लेकर खास बाजार निवासी नूतन केशरी ने हवेली खड़गपुर थाना में आवेदन देकर अपने साथ हुई मारपीट मामले में पांच व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराया है। जिसमें पवन केशरी, सावन चौरसिया, खुशी कुमारी, नीशा देवी तथा शालू को नामजद किया है। उपरोक्त बातों की जानकारी हवेली खड़गपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने दी।

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