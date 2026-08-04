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Munger News: पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के कार्य ने पकड़ी रफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मघर, निज प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को जिले में तेजी से लागू करने के लिए जिलाधिकारी निखिल धनराज की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में लाभुकों की संख्या बढ़ाने और ऋण प्रक्रिया में तेजी लाने पर चर्चा की गई। योजना का व्यापक प्रचार किया जाएगा।

Munger News: पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के कार्य ने पकड़ी रफ्तार

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को जिले में तेज गति से लागू करने के लिए सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी निखिल धनराज की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में योजना के प्रचार-प्रसार, लाभुकों की संख्या बढ़ाने और ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने पर विस्तार से चर्चा की गई।

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योजना का प्रचार

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का व्यापक प्रचार नुक्कड़ नाटक, सरकारी भवनों पर लगे सोलर पैनलों के प्रदर्शन और बैनर-पोस्टर के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा कि जीरो बिजली बिल के लाभ को घर-घर तक पहुंचाया जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इस योजना से जुड़ें। डीएम ने सभी मीटर रीडरों को अपने क्षेत्र के पात्र उपभोक्ताओं से फीडबैक लेकर आवेदन भरवाने और उसे समय पर अग्रसारित करने का निर्देश दिया। साथ ही 300 यूनिट या उससे अधिक मासिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं की सूची बनाकर उन्हें विशेष रूप से योजना से जोड़ने को कहा।

बैंकों और वेंडर्स को मिले सख्त निर्देश

बैठक में बैंक शाखा प्रबंधकों को पात्र आवेदकों के ऋण प्रकरणों को समय-सीमा में स्वीकृत और वितरित करने का निर्देश दिया गया। दस्तावेजों में कमी वाले मामलों में वेंडर्स और लाभुकों से समन्वय कर तुरंत निपटारा करने को कहा गया। ऋण प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया जाएगा। लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा और दस्तावेजों की कमी का त्वरित समाधान होगा। कार्यपालक अभियंता विद्युत, बैंक प्रबंधक और वेंडर्स मिलकर योजना के लक्ष्य पूरे करेंगे।डीएम ने कहा कि योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा होगी और जिले के प्रदर्शन में लगातार सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे।

सामान्य प्रश्न

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है?
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य जीरो बिजली बिल के लाभ को घर-घर तक पहुंचाना है ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इस योजना से जुड़ें।
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