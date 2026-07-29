Munger News: खेतों में जलजमाव, फसल की बुआई न होने से किसान परेशान
Munger News: बरियारपुर के किसानों को फोरलेन के निर्माण के कारण जलजमाव का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद जलजमाव के कारण किसानों के खेतों में मकई की बुआई नहीं हो पाई है। किसान रोहित मंडल ने नाला निर्माण की आवश्यकता जताई। असरगंज के विद्यालय में भी बच्चों की उपस्थिति नहीं बनी रही।
Munger News: बरियारपुर, निज संवाददाता। फोरलेन का निर्माण होने से विकास तो हुआ लेकिन किसानों को काफी नुकसान होने लगा है। किसानों के खेतों में बारिश के बाद जलजमाव हो गया है। जलजमाव के कारण किसानों के खेतों में मकई की बुआई तक नहीं हो पायी है। खेतों में बुआई नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बरियारपुर प्रखंड के सोतीपुर, बहादुरपुर बहियार, नीरपुर बहियार में जलजमाव हो गया है। फोरलेन के बगल में दोनों तरफ पानी का जमाव हो गया है। फोरलेन के बगल में पानी जमाव का मुख्य कारण सड़क के दोनों तरफ नाला का निर्माण नहीं किया गया है। नाला नहीं बनने से किसान परेशान हैं। किसान रोहित मंडल ने कहा कि, फोरलेन के बगल में अगर नाला बना दिया जाता तो खेतों में बारिश के पानी का जमाव नहीं होता।
असरगंज की विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति
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दोपहर 1 बजे तक नहीं बनी थी बच्चों की उपस्थिति
असरगंज, निज संवाददाता। असरगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय दुल्हर में बुधवार को दोपहर 1 बजे तक विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति पंजी में दर्ज नहीं की गई थी। इस दौरान बच्चे मध्यान्ह भोजन कर खेलते नजर आए। दोपहर 1 बजे विद्यालय पहुंचने पर शिक्षक कृष्णदेव यादव, शिक्षिका सिंधु देवी सहित एक अन्य शिक्षक कार्यालय में बैठे मिले। नामांकित और उपस्थित बच्चों की संख्या पूछने पर किसी भी वर्ग की बुधवार की उपस्थिति नहीं बनी हुई थी। टिफिन के बाद आनन-फानन में बच्चों की उपस्थिति बनाई गई। इस संबंध में प्रधानाध्यापिका सुमन कुमारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि वे प्रशिक्षण के लिए मुंगेर गई हैं। विद्यालय का प्रभार किसे सौंपकर गई हैं, यह बताने से भी उन्होंने इंकार कर दिया। उन्होंने कहा, आप कौन होते हैं पूछने वाले कि उपस्थिति क्यों नहीं बनी है। अभिभावकों ने विभाग से जांच कर दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है।
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