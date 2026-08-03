Munger News: खेत में पटवन के दौरान करंट लगने से किसान की मौत
Munger News: रविवार को टेटियाबंबर के चंपाचक में एक किसान जेहल प्रसाद सिंह की खेत पटवन के दौरान बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। किसान ने पटवन के लिए बिजली के तार का उपयोग किया था, जिसमें कटाव था। घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की।
Munger News: टेटियाबंबर, एक संवाददाता। रविवार को टेटिया पंचायत अंतर्गत चंपाचक स्थित में खेत पटवन के दौरान बिजली का करंट लगने से 62 वर्षीय किसान जेहल प्रसाद सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, चंपाचक निवासी जेहल प्रसाद सिंह सुबह खेत में पटवन कर र था। पटवन के लिए उसने लंबी दूरी तक बिजली का तार बिछा रखा था। तार में कहीं कट था, जिसे वह नहीं देख पाया और उसकी चपेट में आ गया। करंट लगते ही वह गिर पड़ा और मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तबतक उनकी मौत हो चुकी थी।
सूचना मिने पर पर टेटियाबंबर थाना की पुलिस पहुंची और मामले की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक के परिजन को मुआव दिए जाने की मांग की है।
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