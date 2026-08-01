Munger News: सम्मान के साथ 15 रेलकर्मियों को दी गई भावभीनी विदाई
Munger News: फोटो जेएमपी:9: रेल इंजन कारखाना, जमालपुर में सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को सम्मानित करते सीडब्लूएम । मौके पर सीडब्ल्यूएम ने कहा कि सरकारी सेवा में आने वा
Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि।रेल इंजन कारखाना, जमालपुर के विभिन्न शॉप में कार्यरत जुलाई माह में सेवानिवृत्त हुए 15 रेलकर्मियों को शुक्रवार को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। सीडब्ल्यूएम) बिनय प्रसाद बर्णवाल की अध्यक्षता में अधिकारी सभा कक्ष में आयोजित समारोह में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबे और समर्पित सेवाकाल की सराहना करते हुए उन्हें स्मृति-चिह्न एवं शुभकामनाएं भेंट की गईं।
सम्मान समारोह
मौके पर सीडब्ल्यूएम ने कहा कि सरकारी सेवा में आने वाला प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी एक दिन सेवानिवृत्त होता है। यह सेवा जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन के साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों की पहचान हमेशा बनी रहती है। उन्होंने कहा कि रेलकर्मियों की सेवाओं का सम्मान करना जमालपुर रेल कारखाना की गौरवशाली परंपरा रही है, जिसका प्रशासन निरंतर पालन करता आ रहा है।
नवीनतम जीवन की शुभकामनाएं
उन्होंने सभी सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के स्वस्थ, सुखद एवं सक्रिय जीवन की कामना करते हुए कहा कि जीवन की दूसरी पारी परिवार, समाज और अपने अनुभवों के साथ नई ऊर्जा के साथ बिताएं। साथ ही विश्वास व्यक्त किया कि उनके अनुभव समाज और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे। मौके पर लेखा अधिकारी अमर कुमार, कार्मिक अधिकारी राजीव कुमार, सहायक कार्मिक अधिकारी अश्वनी कुमार, सहायक कल्याण अधिकारी संजय ताती सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सेवानिवृत्त रेलकर्मियों में वकील मंडल, अखिलेश चंद्र निराला, सुभाष चंद्र मंडल, अब्दुल जब्बार समेत अन्य को सम्मापूर्वक भावभीनी विदाई दी गई।
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