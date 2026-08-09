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Munger News: आंगनबाड़ी बच्चों को दी जाने वाली आयरन सिरप की 3375 बातलें झाड़ियों में मिली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: टेटियाबंबर में आंगनबाड़ी केंद्रों के पास झाड़ियों में बड़ी मात्रा में एक्सपायर आयरन सिरप बरामद हुई है। इसमें 3375 बोतलें शामिल हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि दवाएं सीडीपीओ कार्यालय से बाहर फेंकी गईं। पुलिस जांच कर रही है और इस मामले में रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।

Munger News: आंगनबाड़ी बच्चों को दी जाने वाली आयरन सिरप की 3375 बातलें झाड़ियों में मिली

Munger News: टेटियाबंबर, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को दी जाने वाली आयरन सिरप की बड़ी खेप महाने नदी किनारे झाड़ियों में मिलने से हड़कंप मच गया है। सीडीपीओ कार्यालय से महज 100 गज की दूरी पर मनरेगा योजना से निर्मित गाइड वॉल के समीप झाड़ियों में दवा की बोतलें पड़ी मिलीं। ग्रामीणों के अनुसार, बरामद सभी दवाएं एक्सपायरी डेट की हैं। बरामद सिरप में आयरन एंड फॉलिक एसिड सिरप आईपी 50 एमएल की 1540 बोतलें और फेरस सल्फेट एंड फोलिक एसिड आईपी 50 एमएल की 1835 बोतलें शामिल हैं। इस तरह कुल करीब 3375 बोतलें बरामद की गई हैं।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दवाओं को सीडीपीओ कार्यालय परिसर से निकलवाकर नदी किनारे फेंका गया है। हालांकि इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलने पर टेटियाबंबर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और झाड़ियों में फेंकी गई सभी सिरप को बरामद कर थाने ले आई। पुलिस दवाओं की गिनती और आकलन में जुटी है। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है।आयरन सिरप आंगनबाड़ी केंद्रों और पोषण कार्यक्रमों के तहत बच्चों में एनीमिया यानी खून की कमी दूर करने के लिए दी जाती है। इतनी बड़ी मात्रा में दवा का एक्सपायर होकर खुले में मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि समय रहते इन दवाओं का लाभ बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने मांग की है कि, स्टॉक रजिस्टर, वितरण पंजी, संबंधित गोदाम और आंगनबाड़ी केंद्रों के रिकॉर्ड की जांच हो। साथ ही प्रखंड कार्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जाए ताकि सच सामने आ सके। इस संबंध में सीडीपीओ अमन कुमार ने बताया कि, सेविकाओं को दवाएं वितरण के लिए उपलब्ध करा दी जाती हैं। नदी किनारे दवा कैसे पहुंची इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

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