Munger News: आस्था जीविका सहकारी समिति महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिसाल: अंजू

Munger News: रमनकाबाद में आस्था जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की वार्षिक आम सभा में महिलाओं की आर्थिक विकास और सामाजिक सम्मान पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में महिला नेतृत्व और समिति की उपलब्धियों का उल्लेख हुआ। समिति ने वित्तीय सफलता और स्थायी आय के स्रोत सृजन का संकल्प लिया।

Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। शुक्रवार को रमनकाबाद स्थित आस्था जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जूली कुमारी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक अंजू कुमारी, बिहार ग्रामीण बैंक के क्रेडिट मैनेजर सौरभ कुमार, समिति की अध्यक्ष बॉबी देवी, कोषाध्यक्ष सुलेखा देवी तथा अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया।

समिति की उपलब्धियां कार्यक्रम में समिति की उपलब्धियों, वित्तीय प्रगति तथा आगामी विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि जीविका की महिला सहकारी समितियां आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई पहचान बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की मेहनत, नेतृत्व क्षमता और सामूहिक प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अवसर मिलने पर महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में सफलता का नया इतिहास रच सकती हैं।

आर्थिक स्वावलंबन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जूली कुमारी ने कहा कि जीविका की सहकारी समिति केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि महिलाओं के सामाजिक सम्मान, आत्मविश्वास और आर्थिक स्वावलंबन की मजबूत नींव हैं। प्रखंड परियोजना प्रबंधक अंजू कुमारी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15.50 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो संस्था की मजबूत वित्तीय व्यवस्था, पारदर्शी कार्यशैली एवं सदस्यों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। क्षेत्रीय समन्वयक रामदेव कुमार सुमन और राजीव कुमार ने बताया कि समिति केवल वित्तीय उपलब्धियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जायका महिला किसान उत्पादन कंपनी में 316 जीविका दीदियां शेयरधारक सदस्य बनी हैं।

स्थायी आय के स्रोत वहीं प्रखंड सह अंचल कार्यालय में 6 महिलाओं को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त 100 परिवारों को मुर्गीपालन गतिविधि से जोड़कर स्थायी आय का स्रोत उपलब्ध कराया है। समिति की अध्यक्ष बॉबी देवी ने वार्षिक आय-व्यय विवरण, लेखा प्रतिवेदन एवं आगामी वर्ष की कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए व्यवसाय विस्तार, सदस्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा नए आजीविका अवसरों के सृजन का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन ग्राम संगठनों एवं तीन स्वयं सहायता समूहों को प्रशस्ति-पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर समिति की लेखापाल चंदा कुमारी, साक्षी कुमारी, अर्चना कुमारी, प्रशांत कुमार, हिमांशु कुमार, विशाल कुमार, सौरभ कुमार, रोहित कुमार, ऊषा देवी, सरिता देवी, अंजना सहित लगभग 500 जीविका दीदियां मौजूद थी।