Munger News: उचक्कों ने थैला में रखा 20 हजार रुपये उड़ाये
Munger News: हवेली खड़गपुर में एक वृद्ध ने बाजार में सामान खरीदते समय रुपयों से भरा थैला खो दिया। रामविलास सिंह ने पंजाब नेशनल बैंक से 40 हजार रुपये निकाल कर विभिन्न जरूरतों के लिए पैसे रखे। जब उन्होंने थैला छोड़कर चावल के दाम पूछे, तभी थैला चोरी हो गया। थानाध्यक्ष को घटना की कोई जानकारी नहीं है।
Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। सोमवार को नगर के नंदलाल बोस चौक के समीप हाट में सामान की खरीदारी कर रहे एक वृद्ध से शातिर उचक्कों ने रुपया से भरा थैला लेकर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के निशिहारा गांव के रामविलास सिंह नगर के मुख्य बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक की हवेली खड़गपुर शाखा से 40 हजार रुपया निकाल कर 15 हजार रुपया एलआईसी में जमा किया और 05 हजार रुपये अपनी जेब जबकि 20 हजार रुपया अपने थैला में रखकर मुख्य बाजार में फलों व सामानों की खरीदारी करने के बाद उपरांत नंदलाल बसु चौक के समीप हाट के निकट एक चावल दुकान के बाहर अपना थैला रखकर दुकानदार से चावल के दाम की जानकारी ले रहे थे।
घटना का विवरण
जब थोड़ी देर बाद उन्होंने जैसे ही थैला की ओर ध्यान दिया तो रुपयों से भरा थैला गायब था। थैला गायब होने पर पीड़ित आसपास इसकी खोजबीन करने लगे लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि थैला में कुल बीस हजार रुपया नगद, बैंक पासबुक, कटोरी, फल आदि रखा था। इस बाबत हवेली खड़गपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने घटना को लेकर अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि ऐसी घटना की अबतक कोई सूचना या आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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