Munger News: उचक्कों ने थैला में रखा 20 हजार रुपये उड़ाये

Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। सोमवार को नगर के नंदलाल बोस चौक के समीप हाट में सामान की खरीदारी कर रहे एक वृद्ध से शातिर उचक्कों ने रुपया से भरा थैला लेकर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के निशिहारा गांव के रामविलास सिंह नगर के मुख्य बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक की हवेली खड़गपुर शाखा से 40 हजार रुपया निकाल कर 15 हजार रुपया एलआईसी में जमा किया और 05 हजार रुपये अपनी जेब जबकि 20 हजार रुपया अपने थैला में रखकर मुख्य बाजार में फलों व सामानों की खरीदारी करने के बाद उपरांत नंदलाल बसु चौक के समीप हाट के निकट एक चावल दुकान के बाहर अपना थैला रखकर दुकानदार से चावल के दाम की जानकारी ले रहे थे।