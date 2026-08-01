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Munger News: रिश्वत मांगने मामले में डीएम ने एसडीओ को दिए जांच के आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: धरहरा अंचल में आरटीपीएस काउंटर पर काम कर रहे कर्मी पर चन्दन कुमार ने जाति प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत मांगने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीओ को जांच का आदेश दिया है। आरोपों के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Munger News: रिश्वत मांगने मामले में डीएम ने एसडीओ को दिए जांच के आदेश

Munger News: धरहरा, एक संवाददाता। धरहरा अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर कार्यरत कर्मी पर जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत मांगने, दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप के मामले में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। महरना गांव निवासी चन्दन कुमार द्वारा दिए गए आवेदन पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने मामले की जांच का जिम्मा सदर अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा है। महरना गांव निवासी चन्दन कुमार ने एक शिष्टमंडल के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत होने के बाद वह कारण जानने धरहरा अंचल कार्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर पहुंचे थे।

वहां कार्यरत कर्मी पर 300 रुपये रिश्वत मांगने, रुपये नहीं देने पर गाली-गलौज, धक्का-मुक्की, किया एवं सरकारी कार्य में बाधा के मामले में फंसाने की धमकी दी। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सदर एसडीओ को जांच का निर्देश दिया है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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