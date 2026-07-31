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Munger News: सेमेस्टर-2 परीक्षा में दूसरे दिन सात परीक्षार्थी निष्कासित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मुंगेर विश्वविद्यालय में सीबीसीएस पाठ्यक्रम के तहत आयोजित यूजी सेमेस्टर-2 परीक्षा के दौरान सात परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया। दोनों पालियों में 24 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैकलाग परीक्षा में 123 परीक्षार्थी शामिल हुए और कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा पूरी हुई।

Munger News: सेमेस्टर-2 परीक्षा में दूसरे दिन सात परीक्षार्थी निष्कासित

Munger News: मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुंगेर विश्वविद्यालय में सीबीसीएस पाठ्यक्रम के तहत आयोजित यूजी सेमेस्टर-2, शैक्षणिक सत्र- 2025-29 परीक्षा के दूसरे दिन गुरुवार को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से कदाचार के आरोप में सात परीक्षार्थियों को निष्कासित कर दिया गया। पहली पाली में 24 परीक्षा केंद्रों पर 13,817 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 659 अनुपस्थित रहे। इस दौरान तीन परीक्षार्थी कदाचार करते पकड़े गए। इनमें आरडी एंड डीजे कॉलेज परीक्षा केन्द्र से एक तथा कोशी कॉलेज, खगड़िया केन्द्र से दो परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया।

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दूसरी पाली की स्थिति

वहीं दूसरी पाली में 19,310 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 787 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस पाली में सरस्वती अर्जुन एकलव्य डिग्री कॉलेज, जमुई परीक्षा केन्द्र पर चार परीक्षार्थी कदाचार करते पकड़े गए, जिन्हें तत्काल परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। दूसरे दिन पहली पाली में वीएसी में कंस्टीट्यूशनल वेल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज सेट-ए तथा दूसरी पाली में सेट-बी की परीक्षा आयोजित की गई। मुंगेर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. सरोज कोनार ने बताया कि, सभी 24 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कदाचार रोकने के लिए सभी केन्द्रों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।

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बैकलाग परीक्षा में 123 परीक्षार्थी हुए शामिल

मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुंगेर विश्वविद्यालय की ओर से डिग्री पार्ट-एक एवं पार्ट-दो की बैकलाग परीक्षा गुरुवार को जिले के पांच परीक्षा केन्द्रों पर शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न हुई। किसी भी परीक्षार्थी को निष्कासित नहीं किया गया।

बैकलाग परीक्षा का विवरण

पहली पाली में कुल 10 परीक्षार्थियों में से सात उपस्थित रहे, जबकि तीन अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में 175 परीक्षार्थियों में से 116 ने परीक्षा दी और 59 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार दोनों पालियों में कुल 123 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 62 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि, परीक्षा केन्द्रों पर कदाचार रोकने के लिए आवश्यक सभी इंतजाम किए गए थे।

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फोटो:मुंगेर 13, कुलसचिव को ज्ञापन सौंपते छात्र नेता

पैट-पीजी रिफंड और केडीएस कॉलेज की समस्याओं को ले कुलसचिव को सौंपा ज्ञापन

मुंगेर, एक संवाददाता। सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसएसएआई) के अध्यक्ष एवं छात्र नेता अभिषेक आनंद ने गुरुवार को मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव को अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर छात्रहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

छात्रों की समस्याएं

ज्ञापन में पैट-2024 एवं 2025 तथा पीजी स्पॉट नामांकन (सत्र- 2025-27) के निरस्त आवेदनों का लंबित आवेदन शुल्क जल्द लौटाने की मांग की है। इसके साथ ही रिफंड प्राप्त करने वाले एवं लंबित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय के पोर्टल पर सार्वजनिक करने की बात कही गई, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी बन सके। इसके अलावा केडीएस कॉलेज, गोगरी की वर्षों से लंबित आधारभूत समस्याओं को भी उठाया गया। ज्ञापन में जर्जर चारदीवारी की मरम्मत, आरओ प्लांट एवं वाटर कूलर, छात्राओं के लिए कॉमन रूम, नियमित साफ-सफाई, विज्ञान प्रयोगशालाओं को चालू करने, वाहन स्टैंड, सुरक्षा प्रहरियों की नियुक्ति, सीसीटीवी, अधूरे महिला छात्रावास का निर्माण, नए स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, प्रकाश व्यवस्था समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास की मांग की गई। अभिषेक आनंद ने कहा कि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं भी जरूरी हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि, मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर संगठन छात्रहित में व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करने को बाध्य होगा।

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आपदा प्रबंधन में युवाओं की भूमिका अहम, सेवा भावना से करें समाज का नेतृत्व

मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुंगेर विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा नियंत्रक एवं वर्तमान में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. रामशीष पूर्वे गुरुवार को आवश्यक प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिए मुंगेर विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे। विश्वविद्यालय प्रवास के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के समन्वयक डॉ. मुनिन्द्र कुमार सिंह के आग्रह पर प्रो. पूर्वे ने मुंगेर विश्वविद्यालय में आयोजित तीसरे युवा आपदा मित्र आवासीय प्रशिक्षण शिविर के छठे दिन प्रथम सत्र में स्वयंसेवकों को संबोधित किया। प्रो. पूर्वे ने कहा कि, आपदा के समय प्रशिक्षित युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने स्वयंसेवकों से प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान एवं कौशल का उपयोग समाज और मानवता की सेवा में करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन केवल तकनीकी दक्षता का विषय नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, अनुशासन और सेवा भावना का भी परिचायक है।

अवधारणाओं के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्न

कितने परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया?
सात परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया।
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