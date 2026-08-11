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Munger News: भगवत कथा मनुष्य के भीतर ज्ञान, विवेक और वैराग्य को जागृत की साधना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मुंगेर के पादुका दर्शन आश्रम में प्रसिद्ध मानस कोकिला कृष्णा देवी ने श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ किया। पिछले 50 वर्षों से भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का संचार करती आ रही कृष्णा देवी ने कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के महत्व को बताया। उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के वृद्ध होने का उल्लेख करते हुए भक्ति के प्रबल होने की बात कही।

Munger News: भगवत कथा मनुष्य के भीतर ज्ञान, विवेक और वैराग्य को जागृत की साधना

Munger News: मुंगेर,हिंदुस्तान प्रतिनिध। प्रसिद्ध मानस कोकिला कृष्णा देवी की वाणी से सोमवार को पादुका दर्शन आश्रम भक्तिमय हो उठा। परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के सान्निध्य में चल रहे चातुर्मास अनुष्ठान के दौरान श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। स्वामी शिवध्यानम ने कहा कि कृष्णा देवी पिछले करीब 50 वर्षों से मानस कोकिला के रूप में विख्यात हैं। 1970 के दशक से ही उनका जुड़ाव परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती से रहा है। वह उनके शिविरों में आती रहीं और भजन, मानस तथा कथा के माध्यम से साधकों के बीच भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का संचार करती रहीं। उन्होंने कहा कि यह वर्ष गुरु और नारायण को समर्पित है। कथा के आरंभ में कृष्णा देवी ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा भजन प्रस्तुत किया।

कथा का महत्व

कथा में कृष्णा देवी ने श्रीमद्भागवत महapurाण के माहात्म्य में वर्णित भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के प्रसंग को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि यह परमहंसों को मोहिनी की कथा है। भागवत माहात्म्य में भक्ति को माता और ज्ञान तथा वैराग्य को उसके दो पुत्रों के रूप में बताया गया है। उन्होंने कहा कि कलियुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य वृद्ध और अशक्त हो गए, जबकि भक्ति तरुण बनी हुई है। नारद जी को पृथ्वी पर जब एक दुखी स्त्री मिली तो उसने अपना परिचय भक्ति के रूप में दिया और बताया कि उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य कमजोर हो चुके हैं।

ज्ञान और वैराग्य का अर्थ

कृष्णा देवी ने कहा कि ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकीय जानकारी नहीं, बल्कि वह आत्मबोध है जिसमें मनुष्य कण-कण में भगवान श्रीकृष्ण की उपस्थिति अनुभव करता है। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना भी नहीं, बल्कि सांसारिक मोह से मुक्त होकर ईश्वर के चरणों में प्रेम स्थापित करना है।

कथा का संदेश

उन्होंने कहा कि नारद जी ने सनकादि ऋषियों के निर्देश पर ज्ञान यज्ञ के रूप में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया। कथा के श्रवण और भगवान के स्मरण से भक्ति के दोनों वृद्ध पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुनः युवा और बलवान हो गए। इसका संदेश है कि सच्ची भगवत कथा मनुष्य के भीतर ज्ञान, विवेक और वैराग्य को जागृत करने वाली साधना है।

सामान्य प्रश्न

कृष्णा देवी ने किस कथा का शुभारंभ किया?
कृष्णा देवी ने श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ किया।
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