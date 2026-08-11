Munger News: दूसरी सोमवारी पर कांवरिया मार्ग में उमड़ा आस्था का जनसैलाव

Munger News: श्रावणी मेले के दौरान, असरगंज में कांवरियों की भक्ति देखने को मिली। संजीव कुमार जैसे भक्तों ने 50 किलो वजनी कांवर लेकर यात्रा की। कांवरिया शिविर में मुफ्त खाद्य सेवाओं का प्रबंध हुआ, लेकिन एक तकनीकी कारण से पुष्प वर्षा स्थगित हो गई। नाले के ढक्कन के टूटने से भी कांवरियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा।

Munger News: असरगंज/संग्रामपुर, हिन्दुस्तान टीम। श्रावणी मेला के दौरान सावन माह की दूसरी सोमवारी को असरगंज कच्ची कांवरिया पथ पर भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और भक्ति की अनोखी तस्वीर दिखी। कांवरियों का करवां अहले से ही बोलबम के जयकारे लगाते जा रहे थे। भागलपुर के संजीव कुमार अपने जत्थे के साथ 50 किलो वजनी भगवान जगन्नाथ मंदिर प्रतिमा वाली कांवर लेकर बाबाधाम जा रहे थे। संजीव कुमार ने बताया कि इस विशेष कांवर को उन्होंने स्वयं तैयार किया है। 50 किलो वजनी कांवर को लेकर लंबी दूरी की यात्रा करना आसान नहीं है, लेकिन बाबा भोलेनाथ के प्रति उनकी आस्था और विश्वास ने उनके हौसले को मजबूत बनाए रखा है। कांवरिये लगातार बोलबम और हर-हर महादेव के जयकारे लगाते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते रहे।

कांवरिया मार्ग का दृश्य कांवरिया मार्ग बोलबम के मंत्र से गूंज रहा है। कांवरिया पथ पर इस बार का नजारा सबसे अलग है। यहां भैया बम बोल बम, बहना बम बोल बम, छोटू बम बोल बम के ऊर्जावान उद्घोष से पूरा वातावरण उत्साहित नजर आ रहा है। हर उम्र के कांवरिया एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं बाबा भोले नाथ पर जल चढ़ाना न धूप की परवाह, न थकान की। बस जुबान पर एक ही नाम बोलबम है। मनियां एवं कुमरसार धर्मशाला में कांवरियों से खचाखच भरे हुए थे। यहां दूर-दराज से आए शिवभक्तों के ठहरने, खाने और विश्राम की पुख्ता व्यवस्था की गई है। कई कांवरिया समूह खुद खाना बनाकर पंक्ति में बैठकर भोजन करते दिखे। वहीं कुछ समूह सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर विश्राम कर रहे कांवरियों का मनोरंजन भी कर रहे थे। भजन, कीर्तन से धर्मशाला का माहौल भक्तिमय हो गया है। कावंरिया पथ में एक से कावंर और एक से बढ़कर शिव भक्त देखने को मिला। सोमवार को 12 ज्योतिर्लिंग का कांवर एवं सिर पर शिवलिंग लेकर देवघर जाते कांवरिये दिखे। झारखंड के बोकारो से आए अतुल बम, नीलेश बम, कार्तिक बम, उमेश बम, नेहा बम, सुनीता बम आदि ने बताया हमलोग पिछले 11 वर्षों से लगातार सुल्तानगंज में जल भरकर बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक कराने जाते हैं। श्रावणी मेले में देवघर की यात्रा हमारे लिए सबसे आनंददायी होती है। यहां आकर सारी थकान मिट जाती है।

सेवा शिविर में कांवरियों को मिली राहत असरगंज, निज संवाददाता। असरगंज थाना मोड़ कच्ची कांवरिया मार्ग के समीप जय बाबा हाथीनाथ नि: शुल्क डाक सेवा शिविर असरगंज के के सौजन्य से दूसरी सोमवारी पर पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल वैद्य एवं ज्योति वैद्य ने संयुक्त रूप से कांवरिया शिविर का उदघाटन किया। पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री वैद्य ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सेवा शिविर में चाय , शर्बत , फल आदि नि:शुल्क वितरण किया गया। काफी संख्या में कांवरिया शिविर में सेवा का लाभ लेते देखे गये। इस मौके पर सोहन कुमार, रंजन साह, राजेश प्रसाद, आशीष मंडल, सागर , राजकुमार शर्मा, विजय कुमार ,दिलीप साह ,मनोज कुमार, धीरज कुमार आदि मौजूद थे।

पुष्प वर्षा का कार्यक्रम हुआ स्थगित तारापुर,निज संवाददाता। सोमवार को मुंगेर प्रशासन के नेतृत्व में सरकारी स्तर पर सुल्तानगंज से देवघर बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करने जा रहे लाखों शिवभक्त श्रद्धालुओं पर कमरांय से कुमरसार तक के क्षेत्र में किया जाने वाला पुष्प वर्षा तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया गया। पुष्प वर्षा होने की जानकारी होने पर श्रद्धालुओं व क्षेत्रवासियों में जो काफी उत्साह था। वह उत्साह पुष्प वर्षा स्थगित होने में मायूसी मे तब्दील हो गया। इधर स्थानीय प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले पुष्प वर्षा कार्यक्रम को अपरिहार्य तकनीकी कारणों के चलते फिलहाल स्थगित किये जाने की आधिकारिक पुष्टि अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रंजन कुमार ने तारापुर मीडिया एण्ड एडमिन ग्रुप पर एक ऑडियो संदेश साझा करते हुए किया। एसडीओ द्वारा जारी किये गए ऑडियो संदेश में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया कि, नागरिक उड्डयन विभाग के मानकों,मौसम के मिजाज अथवा अन्य तकनीकी कारणों की वजह से अंतिम समय में पुष्प वर्षा का कार्यक्रम आज संपन्न नहीं हो सका। जल्द ही नई तिथि निर्धारित कर आम जनमानस को सूचित कर दिया जाएगा।

कांवरियों का वाहन फंसा टूटे नाले के ढक्कन में फंसा कांवरियों का वाहन

तारापुर,निज संवाददाता। मोहनगंज मोड़ के समीप छत्रहार-तारापुर कांवरिया लिंक रोड में मंदिर के समीप बने नाले का टूटा ढक्कन सोमवार को कांवरियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। नाले का ढक्कन टूटा होने के कारण सुबह करीब 11 बजे कांवरियों का पिकअप वाहन अचानक नाले में फंस गया। गनीमत रही कि वाहन पलटा नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वाहन के नाले में फंसते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। नगर पंचायत के कचरा ढोने वाले ट्रैक्टर से रस्सी बांधकर वाहन को निकालने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद कांवरियों और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत की। करीब दो घंटे की कोशिश के बाद वाहन को नाले से बाहर निकाला जा सका। स्थानीय लोगों के अनुसार नाले का ढक्कन पहले से ही क्षतिग्रस्त है। इसके कारण पूर्व में भी कई वाहन नाले में गिरकर फंस चुका हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार पदाधिकारियों की ओर से अब तक इसकी स्थाई मरम्मत नहीं कराई गई है। लोगों ने बताया कि श्रावणी मेला शुरू होने से पहले ही नाले के टूटे ढक्कन की मरम्मत कराने की मांग की गई थी। इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है.