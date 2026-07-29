Munger News: मुंगेर जिला फुटबॉल लीग के बुधवार के मैच में देवघर फुटबॉल क्लब की शानदार जीत,

Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। रविंद्र प्रसाद सिंह मुंगेर जिला फुटबॉल लीग के तहत बुधवार को शीतलपुर मैदान में देवघर फुटबॉल क्लब और आशीर्वाद फुटबॉल अकादमी के बीच मुकाबला खेला गया। मैच का उद्घाटन भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के उप प्रबंधक गौतम वर्मा एवं अंकित कुमार सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस अवसर पर बिहार के वरिष्ठ फुटबॉल कोच शत्रुघ्न प्रसाद सिंह तथा मुंगेर एकलव्य बॉक्सिंग के कोच दीपक कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मैच में देवघर फुटबॉल क्लब ने शुरू से ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 19वें मिनट में महेश कुमार के गोल से बढ़त बनाई।

इसके बाद 31वें मिनट में श्याम बेसरा ने दूसरा गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। दूसरे हाफ में भी मैच के अंत तक विपक्षी आशीर्वाद फुटबॉल अकादमी की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। इस प्रकार देवघर की टीम ने अंततः 2-0 से मैच अपने नाम किया। मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए श्याम बेसरा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच के निर्णायक मंडल में आशीष कुमार, रजी अहमद, सुनील शर्मा एवं मो. सलाम शामिल थे। जिला फुटबॉल संघ के सचिव भवेश कुमार ने बताया कि, गुरुवार को शीतलपुर मैदान में ही दोपहर 3 बजे से मुंगेर होमगार्ड और चक दे टीम के बीच मुकाबला खेला जाएगा। उन्होंने कहा कि, इस लीग मैच के सफल आयोजन में संघ के उपाध्यक्ष मनोज कुमार, अरुण, पूर्वेंदु नारायण, फकीरा यादव एवं भवेश कुमार का सराहनीय योगदान रहा है।