Munger News: डीएवी में राष्ट्रीय खेल क्लस्टर मीट में प्रतिभागियों ने दिखाया दम
Munger News: हवेली खड़गपुर में बुधवार को एससीएस डीएवी पब्लिक स्कूल में 10 मीटर एयर राइफल एवं पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रमुख हस्तियों द्वारा किया गया। कुल 47 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने प्रतियोगिता के महत्व पर प्रकाश डाला।
Munger News: हवेली खड़गपुर, संवाददाता।बुधवार को एससीएस डीएवी पब्लिक स्कूल में डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स- क्लस्टर मीट सीआई एंड जी के अंतर्गत 10 मीटर एयर राइफल एवं पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य डा. सुभाष चंद्रा, जमुई डीएवी के प्राचार्य मृणाल कांत, महेशखूंट डीएवी के प्राचार्य हिमांशु नारायण और समाजसेवी दीपक कुमार सिंह, राष्ट्रीय निशानेबाज सुरुचि कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। खेल प्रतियोगिता में एससीएस डीएवी से 30, बीआर डीएवी आईओसीएल बरौनी बेगूसराय से 05, डीएवी आरएस बांका से 12 प्रतिभागी समेत कुल 47 प्रतिभागियों ने निशानेबाजी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में एससीएस डीएवी की ओर से आदित्य राज, जयशंकर आर्य, अंकित कुमार, अर्श कृष्णा, स्नेहा राय, बीआर डीएवी आईओसीएल बरौनी बेगूसराय के अक्षत गौतम, आमिर हमज़ा, शिवानी कुमारी, श्रेयसी सामल जबकि डीएवी बांका से खुशी यादव, किरण कुमारी, अंशु प्रिया, यशराज सिंह, अनन्या कुमारी, श्रुति कुमारी आदि प्रतिभागी ने निशाना साधा。
प्रतियोगिता का महत्व
इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि पहली बार विद्यालय में आयोजित डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स-क्लस्टर मीट सीआई एंड जी के अंतर्गत 10 मीटर एयर राइफल एवं पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता अनुशासन, एकाग्रता, आत्मविश्वास तथा खेल भावना का विकास करती हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय निशानेबाज सुरुचि कुमारी, केशव कुमार सिंह, निर्मल परमार, कमलेश पांडे, शिवाकांत ओझा, धनंजय शर्मा, सुरेंद्र मोहन शर्मा, साधना सिंह आदि समेत विद्यालय परिवार के सदस्य मौजूद थे।
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