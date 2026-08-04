Munger News: मुंगेर-सीताकुंड मुख्य मार्ग बदहाल, हर दिन जोखिम भरा सफर

Munger News: मुंगेर-सीताकुंड मुख्य मार्ग की खराब स्थिति से आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढे और जलजमाव वाहन चालकों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोग सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, अन्यथा गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहेगा।

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। मुंगेर-सीताकुंड मुख्य मार्ग की जर्जर स्थिति अब आम लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। पूरबसराय गौशाला मोड़ से लेकर सदर प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार तक सड़क कई स्थानों पर पूरी तरह उखड़ चुकी है। जगह-जगह बने बड़े गड्ढे, टूटी सड़क और बरसात के कारण जलजमाव से वाहन चालकों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। खासकर दोपहिया और ई-रिक्शा चालकों के लिए इस मार्ग पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है। ------

अंडरब्रिज के पास हर दिन बना रहता है हादसे का डर: एनएच-333बी एप्रोच रोड पर अंडरब्रिज के समीप सड़क पर बने गहरे गड्ढे दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां प्रतिदिन टोटो, ई-रिक्शा और बाइक चालक फिसलते या संतुलन खो बैठते हैं। बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। लोगों का कहना है कि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है。

प्रमुख संस्थानों और सीताकुंड जाने वालों की बढ़ी परेशानी: यह सड़क जिले के कई महत्वपूर्ण सरकारी, शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों की लाइफलाइन मानी जाती है। इसी मार्ग पर सदर प्रखंड कार्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, महिला आईटीआई, श्रम विभाग कार्यालय, बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान (बीएफसीआरआई), आईटीसी डेयरी प्लांट और एलआईसी कार्यालय स्थित हैं। प्रतिदिन हजारों छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, किसान और आम नागरिक इसी मार्ग से गुजरते हैं। यही सड़क प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल सीताकुंड तक भी जाती है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी जर्जर सड़क के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

एक लाख लोगों का आवागमन, फिर भी मरम्मत की पहल नहीं: स्थानीय लोगों का दावा है कि प्रतिदिन करीब एक लाख लोग किसी न किसी रूप में इस मार्ग का उपयोग करते हैं। इसके बावजूद वर्षों से सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है। ग्रामीणों और वाहन चालकों ने जिला प्रशासन एवं ग्रामीण कार्य विभाग से अंडरब्रिज के समीप गड्ढों की तत्काल भराई, पूरे मार्ग की मरम्मत तथा सुदृढ़ीकरण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह सड़क किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

बोले स्थानीय लोग: सड़के जर्जर रहने से परेशान बरदह निवासी अधिवक्ता मो .जहांगीर , पूर्व मुखिया खुर्शीद आलम , सुबोध यादव , अजय यादव ने बताया कि सड़कें काफी जर्जर हो गई है, वाहन चालकों के साथ ही पैदल चलने वाले राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि यह काफी महत्वपूर्ण सड़कों में एक है फिर भी इसकी मरम्मत या जीर्णोद्धार को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों ने सड़क जीर्णोद्धार के लिए अधिकारियों से अनुरोध करते हुए जल्द से जल्द कार्य शुरू करने की मांग की।

पूरबसराय से सीताकुंड जाने वाली सड़कों की जीर्णोद्वार को लेकर विभागीय प्रक्रिया चल रही है। सुजीत कुमार सुमन , कार्यपालक पदाधिकारी ग्रामीण कार्य मुंगेर।