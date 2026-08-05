Munger News: भारत-ईरान आधारित झांकियां बनीं आकर्षण
Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। चेहल्लुम की नौमी पर निकले ताजिया और अखाड़ा जुलूसों ने धार्मिक सौहार्द का संदेश दिया। मेले का उद्घाटन सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं एसडीपीओ ने किया। कार्यक्रम में आपसी भाईचारे और सद्भाव का महत्व बताया गया। झांकियां पेश की गईं, जिसमें विभिन्न समितियों ने भाग लिया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा।
Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। चेहल्लुम की नौमी पर सोमवार की रात निकले ताजिया और अखाड़ा जुलूसों ने धार्मिक सौहार्द के साथ राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया। शहर की सड़कों पर आकर्षक ताजिया, भव्य झांकियां और पारंपरिक अखाड़ों के रोमांचक प्रदर्शन देखने के लिए देर रात तक लोगों की भीड़ रही। इससे पहले चेहल्लुम के अवसर पर मीरगयासचक चौबटिया स्थित केंद्रीय पहलाम कमेटी के नियंत्रण कक्ष में आयोजित मेले का उद्घाटन सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अभिषेक एवं एसडीपीओ अभिषेक कुमार ने किया। कार्यक्रम में केंद्रीय पहलाम कमेटी के अध्यक्ष फैसल अहमद रूमी, सचिव जफर अहमद, सन्नो खान, राजेश, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद सनी, राजेश यादव, आफताब आलम सहित कमेटी के कई सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसडीओ ने कहा कि, चेहल्लुम आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश देने वाला पर्व है। उन्होंने लोगों से आपसी सामंजस्य बनाए रखते हुए मेले का आनंद लेने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। एसडीपीओ ने कहा कि आपसी प्रेम, भाईचारा और सद्भाव से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है, जिसे बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है。
झांकियों और प्रदर्शन
मेले में विभिन्न समितियों की ओर से आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गईं। मीरगयासचक कमेटी ने भारत और ईरान की मित्रता पर आधारित झांकी प्रस्तुत कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वहीं कौड़ा मैदान की टीम ने अपने पारंपरिक कौशल और सिपल कला का प्रदर्शन किया। घसियार मोहल्ला की ओर से कर्बला के शहीदों की याद में भावपूर्ण झांकी प्रस्तुत की गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। नयागांव, श्रीमतपुर, दिलावरपुर, काली ताजिया, कौड़ा मैदान, अंजुमन, शादीपुर, गुलजार पोखर, तोपखाना बाजार, रायसर, जेड़बहेरा, हाजी सुभान और मुबारकचक सहित कई इलाकों से ताजिया और अखाड़ा जुलूस निकाले गए। पूरे मार्ग में लोगों ने जगह-जगह खड़े होकर जुलूस का स्वागत किया।
प्रशासन की सतर्कता
चेहल्लुम जुलूस को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रत्येक अखाड़ा समिति के साथ पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद रहे। सात स्थानों पर कंट्रोल रूम बनाकर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की गई।
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