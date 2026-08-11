Munger News: पेपरलेस निबंधन की नई व्यवस्था से जमीन रजिस्ट्री प्रभावित, नौ दिनों में मात्र एक निबंधन

Munger News: मुंगेर में पेपरलेस निबंधन व्यवस्था लागू हुए नौ दिन हो चुके हैं। इस नई व्यवस्था के कारण केवल एक जमीन की रजिस्ट्री हुई है, जबकि पहले औसतन 15 से 20 रजिस्ट्री होती थी। लोगों में नई प्रक्रिया की जानकारी का अभाव और तकनीकी दिक्कतें मुख्य कारण हैं। कातिबों का काम भी प्रभावित हुआ है।

Munger News: मुंगेर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पेपरलेस निबंधन व्यवस्था लागू हुए नौ दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुंगेर निबंधन कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री की रफ्तार लगभग ठप पड़ गई है। तीन अगस्त से लागू नई व्यवस्था के तहत नौ दिनों में मात्र एक जमीन की रजिस्ट्री हो सकी है। जबकि पुरानी व्यवस्था के तहत निबंधन कार्यालय में प्रतिदिन औसतन 15 से 20 जमीन की रजिस्ट्री होती थी। नई व्यवस्था के कारण निबंधन की संख्या में भारी गिरावट से विभाग को स्टांप एवं निबंधन शुल्क के रूप में मिलने वाला राजस्व भी प्रभावित हो रहा है। जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर क्रेता और विक्रेताओं से गुलजार रहने वाला निबंधन कार्यालय में नई व्यवस्था लागू होने के बाद से बाद से पहले जैसी भीड़ नहीं दिख रही है। दस्तावेज नविस (कातिब) कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन क्रेता और विक्रेता पहले की तरह निबंधन कराने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं।

नई व्यवस्था की चुनौतियाँ निबंधन से जुड़े जानकारों के अनुसार, नई पेपरलेस व्यवस्था के प्रति लोगों में अभी पर्याप्त जानकारी का अभाव है। पुरानी प्रक्रिया के अभ्यस्त क्रेता-विक्रेताओं को नई प्रणाली समझने और उसके अनुरूप प्रक्रिया पूरी करने में समय लग रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी दिक्कतें भी निबंधन की रफ्तार को प्रभावित कर रही हैं।

कातिबों की चिंताएँ नई व्यवस्था से दस्तावेज नविस (कातिब) भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि, पेपरलेस व्यवस्था में जमीन से संबंधित विस्तृत विवरण और अन्य जरूरी जानकारियों को पहले की तरह दस्तावेज में समाहित करने में कठिनाई हो रही है। नई प्रक्रिया में काम करने के तौर-तरीके को समझने में भी समय लग रहा है। कातिबों के मुताबिक क्रेता और विक्रेता जमीन की खरीद-बिक्री के लिए जानकारी लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन नई व्यवस्था के तहत तत्काल निबंधन नहीं करा रहे हैं। इससे उनकी रोजी-रोटी पर भी असर पड़ रहा है।

कातिबों की प्रतिक्रिया दशकों से कातिब जमीन रिजस्ट्री से संबंधित दस्तावेज तैयार करते आ रहे हैं। इसमें जमीन से संबंधित चौहद्दी, स्वामित्व से संबंधित कई महत्वपूर्ण विवरण को शामिल किया जाता है। तैयार किये गये दस्तावेज की एक प्रति विक्रेता को भी उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन पेपरलेस व्यवस्था जमीन से संबंधित विस्तृत विवरण को समाहित करना में कई कठिनाईयां हैं। नई व्यवस्था में क्रेता और विक्रेता प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कातिबों का काम ठप पड़ गया है.

नागेन्द्र यादव

अध्यक्ष, बिहार दस्तावेज नविस संघ शाखा, मुंगेर

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जमीन खरीद-बिक्री करने वाले आ रहे हैं, लेकिन पेपरलेस निबंधन की जटिल प्रक्रिया के कारण वापस लौट जा रहे हैं। कातिबों को सेवा प्रदाता के रूप में रखा जाना है। फॉर्म लिया गया है, लेकिन अबतक सेवा प्रदाता का लाइसेंस नहीं दिया गया है। हमलोग हड़ताल पर नहीं हैं। रोज आ रहे हैं, पर क्रेता और विक्रेता नई प्रक्रिया बताने पर तैयार नहीं हो रहे हैं। पेपरलेस व्यवस्था से हमलोगों का काम पूरी तरह प्रभावित हो गया है

उमेश सिन्हा

जिला मंत्री, दस्तावेज नविस संघ, मुंगेर।

बोले अधिकारी

पेपरलेस निबंधन व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी, सरल और समय की वचत करने वाली है। नई व्यवस्था से लोग जैसे-जैसे जागरूक होंगे, निबंधन में तेजी आएगी। क्रेता और विक्रेताओं की सुविधा को लिए कातिबों को सेवा प्रदाता के रूप में चयन करने की व्यवस्था है। नई व्यवस्था के तहत नौ दिनों में एक निबंधन हुआ है।

अश्विनी कुमार,

जिला अवर निबंधक, मुंगेर।