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Munger News: विदेशी शराब एवं बीयर बरामदगी मामले में आरोपी दोषी करार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मुंगेर के चुरम्बा वार्ड में विदेशी शराब और बीयर के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी मो. नसीम उर्फ लल्लू को दोषी करार दिया। 6 अगस्त 2025 को उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जब 189.210 लीटर विदेशी शराब और 72 लीटर बीयर बरामद की गई। सजा की सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

Munger News: विदेशी शराब एवं बीयर बरामदगी मामले में आरोपी दोषी करार

Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चुरम्बा वार्ड संख्या-13 में विदेशी शराब एवं बीयर बरामदगी मामले में विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय की अदालत ने गुरुवार को आरोपी को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आगामी 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) पीयूष कुमार ने बताया कि, 6 अगस्त 2025 को उत्पाद निरीक्षक धर्मवीर कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मो. नसीम उर्फ लल्लू के घर छापेमारी की गई थी। कार्रवाई के दौरान 189.210 लीटर विदेशी शराब तथा 72 लीटर बीयर बरामद की गई थी। मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर उत्पाद थाना कांड संख्या- 166/2025 दर्ज किया गया था।

उन्होंने कहा कि, मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय नितेश कुमार की अदालत ने आरोपी मो. नसीम उर्फ लल्लू को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाया। अब सजा के बिंदु पर 5 अगस्त को सुनवाई होगी।

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