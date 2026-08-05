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Munger News: बिनलपुर सड़क निर्माण पर उठे सवाल, जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: हवेली खड़गपुर के वार्ड संख्या-7 में 1.5 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे सड़क निर्माण पर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की है। समाजसेवी अनिल मंडल ने आरोप लगाया कि मानकों की अनदेखी की गई है। लोगों ने तकनीकी जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Munger News: बिनलपुर सड़क निर्माण पर उठे सवाल, जांच की मांग

Munger News: हवेली खड़गपुर, निज संवाददाता। 164 तारापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या-7, बिनलपुर, नगर परिषद हवेली खड़गपुर में लगभग 1.5 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे सड़क निर्माण कार्य की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद निर्माण की गुणवत्ता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय समाजसेवी अनिल मंडल ने आरोप लगाया कि सड़क में मिट्टी डालने के बाद न तो उसका समुचित समतलीकरण किया गया और न ही रोलर चलाकर उसे दबाया गया। सड़क के किनारे कच्ची मिट्टी, जगह-जगह बिखरे गिट्टी-पत्थर और कम चौड़ाई देखकर लगता है कि मानकों की अनदेखी हुई है।

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उन्होंने कहा, बालू डालकर गिट्टी-पत्थर को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। यह जनता के पैसे की बर्बादी है। पिछले कई दिनों से यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह काम हुआ तो बरसात में सड़क कुछ ही दिनों में उखड़ जाएगी। स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि निर्माण कार्य की तत्काल निष्पक्ष तकनीकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी राशि का सदुपयोग हो सके।

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