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Munger News: जागरण में भक्ति गीतों पर झूमे श्रोता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: असरगंज के रहमतपुर में बाबा हरदौल नाथ के वार्षिकोत्सव पर 24 घंटे का अखंड रामधुन समापन का भक्ति जागरण कार्यक्रम हुआ। विजय शंकर उपाध्याय के निर्देशन में कलाकारों ने भक्ति गीतों से श्रद्धालुओं को भावुक किया। पिंकी कुमारी और मनोज माही के गीतों ने लोगों का मन मोह लिया।

Munger News: जागरण में भक्ति गीतों पर झूमे श्रोता

Munger News: असरगंज, निज संवाददाता। असरगंज के रहमतपुर में ग्राम देवता बाबा हरदौल नाथ के वार्षिकोत्सव पर आयोजित 24 घंटे का अखंड रामधुन के समापन पर देर शाम भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। भक्ति जागरण अंश म्यूजिकल इवेंट के बैनर तले विजय शंकर उपाध्याय के निर्देशन में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत कर माहौल भक्तिमय कर दिया। भागलपुर से आईं गायिका पिंकी कुमारी ने महिमा तुम्हारी अपरंपार हो भोलेनाथ, मोर भंगिया के मनाई दे भोलेनाथ, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में सहित कई गीत गाकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। जबकि मनोज माही एवं एस रवि ने गीत-भजन गाकर दशकों का दिल जीत लिया।

उद्घोषक विजय शंकर उपाध्याय थे पी शेखर थे।

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