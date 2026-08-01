Munger News: जागरण में भक्ति गीतों पर झूमे श्रोता
Munger News: असरगंज के रहमतपुर में बाबा हरदौल नाथ के वार्षिकोत्सव पर 24 घंटे का अखंड रामधुन समापन का भक्ति जागरण कार्यक्रम हुआ। विजय शंकर उपाध्याय के निर्देशन में कलाकारों ने भक्ति गीतों से श्रद्धालुओं को भावुक किया। पिंकी कुमारी और मनोज माही के गीतों ने लोगों का मन मोह लिया।
Munger News: असरगंज, निज संवाददाता। असरगंज के रहमतपुर में ग्राम देवता बाबा हरदौल नाथ के वार्षिकोत्सव पर आयोजित 24 घंटे का अखंड रामधुन के समापन पर देर शाम भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। भक्ति जागरण अंश म्यूजिकल इवेंट के बैनर तले विजय शंकर उपाध्याय के निर्देशन में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत कर माहौल भक्तिमय कर दिया। भागलपुर से आईं गायिका पिंकी कुमारी ने महिमा तुम्हारी अपरंपार हो भोलेनाथ, मोर भंगिया के मनाई दे भोलेनाथ, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में सहित कई गीत गाकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। जबकि मनोज माही एवं एस रवि ने गीत-भजन गाकर दशकों का दिल जीत लिया।
उद्घोषक विजय शंकर उपाध्याय थे पी शेखर थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।