चैत्र नवरात्रि: असरगंज मुख्य बाजार में निकाली गई भव्य शोभायात्रा

शोभा यात्रा में देवी देवताओं की झांकी के साथ साथ उत्तर प्रदेश से आए चंदन महाकाल ग्रुप के कलाकारों ने कृष्ण-लीला की झांकी प्रस्तुत की। कलाकारों के द्वारा ब्रज की होली को नृत्य एवं संगीत के माध्यम से प

मुंगेर हिन्दुस्तान Malay Ojha Sat, 02 Apr 2022 10:47 PM

