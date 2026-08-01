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Munger News: आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की जयंती पर वैज्ञानिक सोच अपनाने का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: शनिवार को सरस्वती विद्या मंदिर, मुंगेर में भारतीय रसायन विज्ञान के पिता आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य संजय कुमार सिंह ने उनके योगदान को सराहा, जबकि उपप्रधानाचार्य अमन कुमार सिंह ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक और समाज सुधारक बताया। विद्यार्थियों ने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर वैज्ञानिक सोच अपनाने का संकल्प किया।

Munger News: आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की जयंती पर वैज्ञानिक सोच अपनाने का संकल्प

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। सरस्वती विद्या मंदिर, मुंगेर में शनिवार को भारतीय रसायन विज्ञान के जनक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य संजय कुमार सिंह, उपप्रधानाचार्य अमन कुमार सिंह, बालिका खंड की प्रभारी प्रधानाचार्या राखी कुमारी एवं प्राथमिक खंड की प्रभारी प्रधानाचार्या सुजीता कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। प्रधानाचार्य संजय कुमार सिंह ने कहा कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने आधुनिक रसायन विज्ञान को नई दिशा देने के साथ स्वदेशी उद्योगों को भी मजबूत आधार प्रदान किया। उपप्रधानाचार्य अमन कुमार सिंह ने कहा कि आचार्य रे केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी शिक्षाविद् और समाज सुधारक भी थे।

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शिक्षक पंकज कुमार, विजय कुमार ने उनके जीवन को ज्ञान, कर्म और राष्ट्रभक्ति का आदर्श बताया। विद्यार्थियों ने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के जीवन और उपलब्धियों पर अपने विचार रखे तथा वैज्ञानिक सोच, नवाचार और स्वदेशी भावना को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।

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