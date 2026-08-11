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Munger News: मानव शृंखला बनाकर दिया तिरंगे के सम्मान का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: इटवा के मध्य विद्यालय में 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक गुरुदेव कुमार की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने मानव शृंखला बनाया और तिरंगे के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि नरेंद्र कुमार पटेल ने तिरंगे को देश की एकता का प्रतीक बताया।

Munger News: मानव शृंखला बनाकर दिया तिरंगे के सम्मान का संदेश

Munger News: धरहरा, एक संवाददाता। मध्य विद्यालय इटवा में सोमवार को हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक गुरुदेव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेंद्र कुमार पटेल रहे। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मानव शृंखला बनाकर राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान का संदेश दिया। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यार्थियों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अर्चना कुमारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुख्य अतिथि नरेंद्र कुमार पटेल ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है।

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विद्यार्थियों को राष्ट्रध्वज के सम्मान के साथ देश की एकता और अखंडता के प्रति भी सजग रहना चाहिए।कार्यक्रम में शिक्षक अतुल, प्रिया, पुष्पा कुमारी, कुमार विक्रम, निर्मला कुमारी, आशा कुमारी और संजय कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

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