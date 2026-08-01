Munger News: आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय जयंती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

Munger News: मुंगेर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग ने आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय की जयंती पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में शिक्षकों एवं छात्रों ने रसायन विज्ञान के समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श किया। मुख्य अतिथि प्रो. रणजीत कुमार वर्मा ने विज्ञान और अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया।

Munger News: मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय की जयंती के अवसर पर शनिवार को मुंगेर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग एवं आरडी एंड डीजे कॉलेज, मुंगेर के रसायन विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रसायन विज्ञान से बदलता कल : सतत सामग्री एवं उत्प्रेरकों की भूमिका विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आरडी एंड डीजे कॉलेज के सभागार में आयोजित इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से आए शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने भाग लेकर रसायन विज्ञान के समसामयिक विषयों पर विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम के संरक्षक एवं मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) संजय कुमार ने अपने संबोधन में आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय के वैज्ञानिक योगदान को याद करते हुए युवाओं से अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच और शोध संस्कृति ही देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। कार्यक्रम के सह-संरक्षक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) महेश्वर मिश्रा, कुलसचिव डॉ. घनश्याम राय एवं आरडी एंड डीजे कॉलेज के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) बिजेन्द्र कुमार उपस्थित रहे।

संगोष्ठी का मुख्य अतिथि संगोष्ठी के मुख्य अतिथि मुंगेर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रो. रणजीत कुमार वर्मा थे, जबकि मुख्य वक्ता विश्व भारती विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल की प्रो. अलकानंदा हाजरा ने सतत विकास, हरित रसायन, पर्यावरण-अनुकूल सामग्री एवं नवीन उत्प्रेरकों पर विस्तार से व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का समाधान विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से ही संभव है।

संगोष्ठी का उद्देश्य संगोष्ठी के संयोजक एवं विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रो. बिनोद कुमार ने आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान संस्कृति और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोधार्थी विद्यार्थियों द्वारा पोस्टर प्रस्तुतीकरण और लाइव प्रयोगों का आकर्षक प्रदर्शन किया गया, जिसकी शिक्षकों एवं प्रतिभागियों ने सराहना की। पोस्टर प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. शुभंकर चक्रवर्ती एवं डॉ. सुशोवन पालधी ने, जबकि लाइव प्रयोग प्रतियोगिता के निर्णायक डॉ. पंकज रहे।

शिक्षकों और शोधकर्ताओं की सहभागिता संगोष्ठी में विभिन्न शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं ने अपने शोधपत्र और मौखिक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में डॉ. देबाशीष घोष, डॉ. शुभाशीष राय, डॉ. ऋतुराज दुबे, डॉ. उज्ज्वल कुमार भगत सहित अनेक शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता रही। वहीं छात्र आलोक, श्रीओम, अभिषेक, ऋषु, विजय, राहुल और पूर्वराज सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सह संयोजक एवं आर.डी. एंड डी.जे. कॉलेज के रसायन विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. सूरज कोनार ने सभी अतिथियों, वक्ताओं, निर्णायकों, प्रतिभागियों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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चार मेरिट लिस्ट के बाद भी 19 नए सरकारी कॉलेजों की 77 फीसदी से अधिक सीटें खाली

मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुंगेर विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 53 अंगीभूत, संबद्ध एवं राजकीय डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-30 के स्नातक सेमेस्टर-1 की चारों मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब विश्वविद्यालय शेष रिक्त सीटों पर जल्द ही ऑन-द-स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है।

सबसे अधिक चिंता की बात विश्वविद्यालय के अंतर्गत हाल ही में स्थापित 19 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों की है, जहां चार मेरिट लिस्ट जारी होने के बावजूद सीटें भरने की रफ्तार बेहद धीमी रही। इन कॉलेजों में कुल 5472 सीटों के विरुद्ध अब तक केवल 1237 विद्यार्थियों ने नामांकन लिया है। यानी महज 22.6 प्रतिशत सीटें ही भर सकी हैं, जबकि 77.4 प्रतिशत सीटें अभी भी खाली हैं। सरकार की सात निश्चय योजना (पार्ट-3) के तहत मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, जमुई और शेखपुरा जिले में ये 19 नए राजकीय डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक कॉलेज में छह विषयों में 288 सीटें निर्धारित हैं।

नामांकन के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजकीय डिग्री कॉलेज, बरियारपुर (मुंगेर) में सर्वाधिक 100 विद्यार्थियों तथा राजकीय डिग्री कॉलेज, सोनो (जमुई) में 103 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। वहीं शेष 17 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में अब तक 100 से भी कम विद्यार्थियों ने नामांकन कराया है, जिससे इन संस्थानों में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों की कम रुचि स्पष्ट दिखाई दे रही है। मुंगेर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. सूरज कोनार ने बताया कि विश्वविद्यालय के सभी 53 कॉलेजों में स्नातक सेमेस्टर-1 में अब तक लगभग 25 हजार विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है। उन्होंने कहा कि बची हुई सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय शीघ्र ही ऑन-द-स्पॉट नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा, जिससे अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को प्रवेश का अवसर मिल सके।

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यूजी सेमेस्टर-2 परीक्षा के तीसरे 8 परीक्षार्थी निष्कासित

मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुंगेर विश्वविद्यालय में चल रही यूजी सेमेस्टर-2 (शैक्षणिक सत्र 2025-29) की परीक्षा के तीसरे दिन शनिवार को कदाचार के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 8 परीक्षार्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया। इनमें प्रथम पाली में एक तथा द्वितीय पाली में सात परीक्षार्थी कदाचार करते हुए पकड़े गए।

विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक्सपेल्ड किए गए परीक्षार्थियों में एसबीएन कॉलेज, गढ़ी रामपुर के चार तथा कोशी कॉलेज, खगड़िया के तीन परीक्षार्थी शामिल हैं। शेष एक परीक्षार्थी अन्य परीक्षा केन्द्र का है। मुंगेर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि शनिवार को प्रथम पाली में ग्रुप-ए के एमजेसी तथा द्वितीय पाली में ग्रुप-बी के एमजेसी से संबंधित विषयों की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में प्रथम पाली में 6,837 तथा द्वितीय पाली में 9,082 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं दोनों पालियों को मिलाकर 688 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

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बीबीए पार्ट-1, 2 व 3 की परीक्षा के लिए 3-6 अगस्त से भरे जाएंगे फॉर्म

मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुंगेर विश्वविद्यालय ने बीबीए पार्ट-1, पार्ट-2 एवं पार्ट-3 की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि जारी कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार संबंधित विद्यार्थी 3 अगस्त 2026 से परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। मुंगेर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थी 3 से 6 अगस्त 2026 तक बिना किसी विलंब शुल्क के परीक्षा प्रपत्र भर सकेंगे। वहीं निर्धारित अवधि के बाद भी जिन विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेगा, उन्हें 7 एवं 8 अगस्त 2026 को 100 रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने सभी संबंधित महाविद्यालयों एवं विद्यार्थियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।