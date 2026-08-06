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Munger News: छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: हेमजापुर के शिवकुंड निषाद टोला में 19 वर्षीय छात्र साहिल कुमार ने बुधवार को आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने बताया कि साहिल बीए की पढ़ाई कर रहा था और वह तीन भाइयों में सबसे छोटा था। पुलिस ने आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

Munger News: छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

Munger News: हेमजापुर, संवाद सूत्र। हेमजापुर थानाक्षेत्र के शिवकुंड निषाद टोला में बुधवार को एक 19 वर्षीय बीए के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सुरेंद्र साव का पुत्र साहिल कुमार था। सूचना मिलने पर हेमजापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारकर कब्जे में लिया। इसके बाद एफएसएल की टीम को बुलाया गया, जिसकी घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। परिजनों के अनुसार, साहिल बुधवार को अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ मुंगेर स्थित एक डॉक्टर के यहां गया था। दोपहर करीब तीन बजे वह घर लौटा और सीधे अपने कमरे में चला गया। कुछ समय बाद उसके पिता भोजन देने के लिए कमरे के बाहर पहुंचे और कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। संदेह होने पर उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो साहिल कमरे में फंदे से लटका हुआ था। यह दृश्य देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी गई。

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परिवार की स्थिति

मृतक के पिता ईंट-भट्ठे पर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। साहिल तीन भाइयों में सबसे छोटा था और बीए की पढ़ाई कर रहा था। परिजनों ने बताया कि, उन्होंने बेटे की पढ़ाई के लिए कठिन मेहनत से एक-एक पैसा जोड़ा था, ताकि वह पढ़-लिखकर परिवार का सहारा बन सके। छात्र की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस की जांच

थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि, आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि स्थानीय स्तर पर प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटनास्थल से साहिल का एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मोबाइल स्टैंड पर रखा हुआ था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि घटना से पहले वह किसी से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहा था। पुलिस मोबाइल की तकनीकी जांच और कॉल डिटेल खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

प्रश्नोत्तर

साहिल कुमार का क्या कारण था आत्महत्या का?
आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है, हालांकि स्थानीय स्तर पर प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चाएं हो रही हैं।
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