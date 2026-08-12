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Munger News: पेंशनर समाज की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: बिहार पेंशनर समाज की बैठक में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई। खासकर सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ न मिलने और सेवा पुस्तिका की कमी पर चिंता व्यक्त की गई। धरहरा के आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण 15 वर्षों से अधूरा है, जो नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। ग्रामीणों ने जल्द निर्माण की मांग की।

Munger News: पेंशनर समाज की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा

Munger News: तारापुर,निज संवाददाता। बिहार पेंशनर समाज, अनुमंडल शाखा तारापुर के कार्यालय में मंगलवार को अध्यक्ष कोकाय साह की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई और पूर्व में पारित सभी प्रस्तावों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

पेंशनरों की समस्याएँ

बैठक में पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रस्ताव पारित कर सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को अबतक कालबद्ध प्रोन्नति तथा एसीपी/एमएसीपी का लाभ नहीं दिए जाने पर चिंता जताई गई। साथ ही पेंशनरों को सेवा पुस्तिका की प्रति उपलब्ध कराने में बरती जा रही शिथिलता पर भी नाराजगी जताई।

निर्माण की मांग

संगठन ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से सभी माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित सेवा पुस्तिका शीघ्र प्राप्त कर पेंशनरों को उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही चौकीदारों एवं दफादारों के एसीपी एवं एमएसीपी में संशोधन तथा वेतन निर्धारण में हुई त्रुटियों को दूर करने की मांग की गई। बैठक में पूर्व कार्यकारिणी सदस्य स्व. गेंदालाल पासवान के निधन से रिक्त हुए पद पर भैरव कुमार भास्कर को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया। बैठक में सचिव नरेश प्रसाद सिंह, कोषाध्यक्ष रवीन्द्र प्रसाद सिंह, जगत नारायण सिंह,अब्दुल मकीन उद्दीन, मीरा देवी,जय नारायण सिंह,सत्यनारायण पासवान एवं शंभू कुमार मंडल उपस्थित थे।

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धरहरा फोटो 2- अधूरा पड़ा आंगनबाड़ी भवन

15 साल से अधूरा आंगनबाड़ी, सेविका के घर चल रहा केंद्र

भवन बना नशेड़ियों का अड्डा,ग्रामीणों ने जल्द निर्माण पूरा कराने की उठाई मांग

धरहरा, एक संवाददाता। धरहरा प्रखंड की औड़ाबगीचा पंचायत अंतर्गत मोहनपुर गांव के वार्ड संख्या 16 (दास टोला) स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 104 का भवन पिछले करीब 15 वर्षों से अधूरा पड़ा है। भवन निर्माण कार्य आजतक पूरा नहीं हो सका है। दरवाजा, खिड़की और रंग-रोगन का कार्य अधूरा है, जबकि शौचालय का ढक्कन भी टूट चुका है। भवन उपयोग के लायक नहीं रहने के कारण वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन सेविका के आवास पर किया जा रहा है। ग्रामीन सुफल दास ने बताया कि, वर्षों पहले भवन का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन बीच में ही कार्य बंद हो गया। कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, बावजूद इसके निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया। उन्होंने बताया कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने पंचायत भ्रमण के दौरान भवन का निर्माण शीघ्र पूरा कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन वर्षों बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधूरा और असुरक्षित पड़ा भवन अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। उनका कहना है कि शाम होते ही भवन के अंदर नशा करने वालों का जमावड़ा लगने लगता है, जिससे आसपास के लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों में भय का माहौल बना रहता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं आईसीडीएस विभाग से मांग की है कि, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 104 के अधूरे भवन का निर्माण अविलंब पूरा कराया जाए तथा तबतक भवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि उसका दुरुपयोग रोका जा सके। इस संबंध में सीडीपीओ अमृता रंजन ने बताया कि गत माह ही भवन की तस्वीरें लेकर विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है। उन्होंने कहा कि यह भवन किस वित्तीय वर्ष और किस मद से बनाया गया था, इसकी जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जिला स्तर से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भवन की मरम्मत एवं निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है।

सामान्य प्रश्न

बैठक में पेंशनरों की किन समस्याओं पर चर्चा की गई थी?
बैठक में सेवानिवृत्त शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति और एसीपी/एमएसीपी का लाभ न मिलने की समस्या पर चर्चा की गई।
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