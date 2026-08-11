Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Munger News: मुंगेर के 1.28 लाख पेंशनधारियों के खाते में आए 14.41 करोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
Follow us on Google News
share

Munger News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1,01,32,888 पेंशनधारियों के खातों में जुलाई माह की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी। प्रत्येक लाभार्थी को 1,100 रुपये मिले। अब हर माह की 10 तारीख को पेंशन सीधे खातों में भेजी जाएगी। मुंगेर में कई योजनाओं के तहत राशि का वितरण किया गया।

Munger News: मुंगेर के 1.28 लाख पेंशनधारियों के खाते में आए 14.41 करोड़

Munger News: ​मुंगेर, निज संवाददाता।बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य भर के पेंशनधारियों को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में राज्य के 1,01,32,888 पेंशनधारियों के बैंक खातों में जुलाई माह की पेंशन राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से ट्रांसफर की गई। इसके तहत प्रति लाभार्थी 1,100 रुपये की दर से राशि भेजी गई है। मुंगेर समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में जिलाधिकारी निखिल धनराज की मौजूदगी में इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान मुंगेर जिले के 1,28,064 लाभार्थियों के खाते में कुल 14,41,53,300 रुपये की राशि अंतरित की गई। कार्यक्रम में सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) राजीव रंजन और उपनिदेशक (प्रमंडल) कुमार सत्यकाम सहित विभाग के कई कर्मी व पेंशनधारी मौजूद रहे。

ये भी पढ़ें:मुंगेर: 1.28 लाख पेंशनधारियों के खाते में आए 14.41 करोड़

हर माह की 10 तारीख को मिलेगी पेंशन:

वर्चुअल संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों के कल्याण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने सभी लाभार्थियों को आश्वस्त करते हुए घोषणा की कि बिहार सरकार अब प्रत्येक माह की 10 तारीख को पिछले महीने की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में भेज देगी, ताकि किसी को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।

ये भी पढ़ें:1,40,367 लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित

मुंगेर में छह योजनाओं के तहत मिली राशि

जिले में कुल छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं संचालित हैं। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन के 64,833, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 29,506, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 12,256, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के 7,306, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन के 1,131 तथा बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के 13,032 लाभार्थी शामिल हैं।

22,729 पेंशनधारी लाभ से वंचित, जल्द कराएं प्रमाणीकरण:

प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार, मुंगेर जिले के लगभग 22,729 ऐसे पेंशनधारी हैं जिन्होंने अब तक अपना 'जीवन प्रमाणीकरण' (ई-केवाईसी) नहीं कराया है, जिसके कारण वे इस बार पेंशन राशि से वंचित रह गए हैं। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक ने अपील की है कि छूटे हुए सभी पेंशनधारी आज ही अपने आधार कार्ड के साथ नजदीकी सीएससी या वसुधा केंद्र पहुंचकर जीवन प्रमाणीकरण पूरा कराएं। यदि ऑनलाइन सत्यापन में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो तुरंत अपने क्षेत्र के विकास मित्र से संपर्क कर भौतिक सत्यापन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करा लें。

नियमित प्रश्न

बिहार सरकार पेंशन राशि को कब ट्रांसफर करती है?
बिहार सरकार अब प्रत्येक माह की 10 तारीख को पिछले महीने की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में भेजेगी।
ये भी पढ़ें:अररिया जिले के 2,84,258 पेंशनधारियों के खाते में गई 32.59 करोड़ की राशि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Munger Latest News Bihar Pension अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।