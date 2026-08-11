Munger News: मुंगेर के 1.28 लाख पेंशनधारियों के खाते में आए 14.41 करोड़

Munger News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1,01,32,888 पेंशनधारियों के खातों में जुलाई माह की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी। प्रत्येक लाभार्थी को 1,100 रुपये मिले। अब हर माह की 10 तारीख को पेंशन सीधे खातों में भेजी जाएगी। मुंगेर में कई योजनाओं के तहत राशि का वितरण किया गया।

Munger News: ​मुंगेर, निज संवाददाता।बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य भर के पेंशनधारियों को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में राज्य के 1,01,32,888 पेंशनधारियों के बैंक खातों में जुलाई माह की पेंशन राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से ट्रांसफर की गई। इसके तहत प्रति लाभार्थी 1,100 रुपये की दर से राशि भेजी गई है। मुंगेर समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में जिलाधिकारी निखिल धनराज की मौजूदगी में इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान मुंगेर जिले के 1,28,064 लाभार्थियों के खाते में कुल 14,41,53,300 रुपये की राशि अंतरित की गई। कार्यक्रम में सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) राजीव रंजन और उपनिदेशक (प्रमंडल) कुमार सत्यकाम सहित विभाग के कई कर्मी व पेंशनधारी मौजूद रहे。

हर माह की 10 तारीख को मिलेगी पेंशन: वर्चुअल संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों के कल्याण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने सभी लाभार्थियों को आश्वस्त करते हुए घोषणा की कि बिहार सरकार अब प्रत्येक माह की 10 तारीख को पिछले महीने की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में भेज देगी, ताकि किसी को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।

मुंगेर में छह योजनाओं के तहत मिली राशि जिले में कुल छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं संचालित हैं। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन के 64,833, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 29,506, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 12,256, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के 7,306, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन के 1,131 तथा बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के 13,032 लाभार्थी शामिल हैं।

22,729 पेंशनधारी लाभ से वंचित, जल्द कराएं प्रमाणीकरण: प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार, मुंगेर जिले के लगभग 22,729 ऐसे पेंशनधारी हैं जिन्होंने अब तक अपना 'जीवन प्रमाणीकरण' (ई-केवाईसी) नहीं कराया है, जिसके कारण वे इस बार पेंशन राशि से वंचित रह गए हैं। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक ने अपील की है कि छूटे हुए सभी पेंशनधारी आज ही अपने आधार कार्ड के साथ नजदीकी सीएससी या वसुधा केंद्र पहुंचकर जीवन प्रमाणीकरण पूरा कराएं। यदि ऑनलाइन सत्यापन में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो तुरंत अपने क्षेत्र के विकास मित्र से संपर्क कर भौतिक सत्यापन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करा लें。