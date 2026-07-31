Munger News: हर्ष जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा

Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता।गुरुवार को हर्ष जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड प्रसंडो की वार्षिक आम सभा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबंधक अंजू कुमारी, समिति की अध्यक्ष सुनीता देवी, सचिव गीता देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत समिति की वार्षिक प्रगति, वित्तीय उपलब्धियों एवं आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। अपने संबोधन में एसडीएम राजीव रोशन ने कहा कि महिला सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की मजबूत कड़ी। जीविका के माध्यम से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ है और वे आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। उन्होंने समिति की उपलब्धियों की सराहना करते हुए भविष्य में भी उत्कृष्ट कार्य की शुभकामनाएं दीं。