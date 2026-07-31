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Munger News: हर्ष जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: फोटो केजीपी 1 प्रसंडो स्थित हर्ष जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा में मौजूद अतिथि और जीविका दीदी

Munger News: हर्ष जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा

Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता।गुरुवार को हर्ष जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड प्रसंडो की वार्षिक आम सभा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबंधक अंजू कुमारी, समिति की अध्यक्ष सुनीता देवी, सचिव गीता देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत समिति की वार्षिक प्रगति, वित्तीय उपलब्धियों एवं आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। अपने संबोधन में एसडीएम राजीव रोशन ने कहा कि महिला सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की मजबूत कड़ी। जीविका के माध्यम से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ है और वे आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। उन्होंने समिति की उपलब्धियों की सराहना करते हुए भविष्य में भी उत्कृष्ट कार्य की शुभकामनाएं दीं。

संबंधित वक्तव्य

प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि जीविका की सहकारी समितियां ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का प्रभावी माध्यम बन चुकी हैं। उन्होंने समिति के सफल संचालन, पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन एवं रोजगार सृजन की पहल की प्रशंसा करते हुए सभी सदस्यों से सामूहिक प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। समिति की सचिव गीता देवी ने वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, आय-व्यय का विस्तृत विवरण एवं लेखा प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। समिति की अध्यक्ष सुनीता देवी ने समिति के कैडर प्रबंधन, वित्तीय संचालन, संस्थागत विकास एवं उपलब्धियों की जानकारी साझा किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस वार्षिक आम सभा में किसने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया?
कार्यक्रम का अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबंधक अंजू कुमारी, समिति की अध्यक्ष सुनीता देवी, सचिव गीता देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया।
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