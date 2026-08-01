Munger News: अभिलाषा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति का आमसभा आयोजित

Munger News: धपरी मोड़ पर अभिलाषा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की चौथी वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। बीडीओ संजय कुमार ने महिलाओं की नेतृत्व क्षमता की सराहना की। समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 22.35 लाख का लाभ अर्जित किया। विभिन्न विकासात्मक प्रस्तावों को पारित किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले समूहों को सम्मानित किया गया।

Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। शनिवार को धपरी मोड़ स्थित अभिलाषा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की चतुर्थ वार्षिक आमसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीडीओ संजय कुमार, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी देवेंदु आलोक, प्रखंड परियोजना प्रबंधक अंजू कुमारी, बिहार ग्रामीण बैंक, धपरी शाखा के शाखा प्रबंधक उदित प्रियम, समिति की सचिव कंचन देवी, कोषाध्यक्ष नवरत्न देवी तथा अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर बीडीओ संजय कुमार ने कहा कि जीविका की महिला सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का कार्य कर रही हैं। महिलाओं की मेहनत, नेतृत्व क्षमता और सामूहिक प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया है कि, अवसर मिलने पर वे प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर सकती हैं।

महिला सहकारी समितियों का महत्व प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी देवेंदु आलोक ने कहा कि जीविका की सहकारी समितियां केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि महिलाओं के सामाजिक सम्मान, आत्मविश्वास और आर्थिक स्वावलंबन की मजबूत आधारशिला हैं। प्रखंड परियोजना प्रबंधक अंजू कुमारी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 22.35 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो मजबूत वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शी कार्यप्रणाली एवं सदस्यों की सक्रिय सहभागिता का परिणाम है।

आजीविका संवर्धन की उपलब्धियाँ क्षेत्रीय समन्वयक हिमांशु कुमार ने बताया कि समिति ने आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। समिति की सचिव कंचन देवी ने वार्षिक आय-व्यय विवरण, लेखा प्रतिवेदन एवं आगामी वर्ष की कार्ययोजना प्रस्तुत किया। आमसभा में वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट तथा विभिन्न विकासात्मक प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन ग्राम संगठनों एवं तीन स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित किया गया।

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शोभायात्रा के साथ प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन

असरगंज, निसं.। रहमतपुर में ग्राम देवता बाबा हरदौल नाथ के वार्षिकोत्सव पर स्थापित विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का शुक्रवार की देर शाम विसर्जन के साथ तीन दिवसीय महोत्सव संपन्न हो गया। विसर्जन शोभायात्रा संकीर्तन स्थल से गाजे-बाजे के साथ निकाली गई। शोभायात्रा पूरे गांव का भ्रमण करते हुए लदौआ मोड़, प्रखंड कार्यालय, रहमतपुर, बासा, विक्रमपुर, कलाली मोड़ और असरगंज बाजार होते हुए जलालाबाद दुर्गा मंदिर परिसर पहुंची। इसके बाद लाठ पोखर में विसर्जित की गई। शोभायात्रा में सरपंच दुर्गेश सिंह, आजाद सिंह, कैल्लू सिंह, बादल सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे.

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जनता दरबार में 11 मामले की सुनवाई

असरगज। भूमि विवाद को लेकर अंचल कार्यालय में सीओ उमेश शर्मा एवं अपर थानाध्यक्ष भोला सिंह की उपस्थिति में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में 11 मामले की सुनवाई की गई एवं तीन मामले का निष्पादन किया गया। साथ ही 6 मामले दर्ज किए गए।