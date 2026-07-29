Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Munger News: पीएम शहरी आवास योजना की दूसरी किस्त नहीं मिलने पर लाभुकों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
Follow us on Google News
share

Munger News: जमालपुर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि नहीं मिलने से लाभुकों ने प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद रूपेश कुमार के नेतृत्व में, लोगों ने शेष राशि की मांग की। पहले चरण में 1 लाख की राशि मिली थी, लेकिन दूसरी किस्त के अभाव में कई परिवार अधूरे मकानों में रह रहे हैं।

Munger News: पीएम शहरी आवास योजना की दूसरी किस्त नहीं मिलने पर लाभुकों का प्रदर्शन

Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि।प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि नहीं मिलने से नाराज लाभुकों ने बुधवार को रामचंद्रपुर गांव में प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन का नेतृत्व वार्ड पार्षद रूपेश कुमार ने किया। इस दौरान लाभुकों ने जल्द से जल्द शेष राशि जारी करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वर्ष 2023 में नगर परिषद क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवेदन किया था। लोकसभा चुनाव से पहले लाभुकों के खाते में पहली किस्त के रूप में 1 लाख की राशि भेजी गई। इसके बाद लोगों ने अपने पुराने कच्चे मकानों को तोड़कर पक्के मकान का निर्माण शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी किस्त समय पर नहीं मिलने के कारण अधिकांश मकान अधूरे रह गए और कई परिवार पिछले एक वर्ष से खुले आसमान के नीचे अथवा अधूरे मकानों में रहने को विवश हैं।

ये भी पढ़ें:Madhubani News: विकास की धीमी रफ्तार पर भड़के पार्षद, नगर परिषद की बैठक में हंगामा

प्रदर्शन की स्थिति

कुछ लाभुकों का कहना है कि करीब दस दिन पूर्व कुछ लोगों के खाते में दूसरी किस्त के रूप में 1 लाख की राशि भेजी गई, जबकि बड़ी संख्या में लाभुक अब भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। वार्ड पार्षद राकेश तिवारी एवं पार्षद प्रतिनिधि दीपक कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को पूरी राशि मिलने में वर्षों लग जाते हैं, जिससे गरीब परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी अंचल कार्यालय द्वारा अत्यधिक तकनीकी आपत्तियां लगाई जा रही हैं। कई गरीब परिवारों के पास जमीन का केवाला तक नहीं है, जिसके कारण उनके आवेदन निरस्त हो रहे हैं।

सरकार से मांगें

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से नियमों को सरल बनाने, लंबित दूसरी किस्त की राशि अविलंब जारी करने तथा पात्र लाभुकों को बिना अनावश्यक बाधा के योजना का लाभ देने की मांग की। लाभुकों में सुबोध यादव, राजू पासवान, इंद्रदेव पासवान, रामानंद पासवान, आमिर रजक, नुमति देवी, अरविंद यादव, पवन कुमार गुप्ता, भाशो देवी, कटिमन पासवान, रंजीत पासवान सहित कई लाभुक मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

लाभुकों ने किस योजना के तहत प्रदर्शन किया?
लाभुकों ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रदर्शन किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Munger Latest News Munger News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।