Munger News: पीएम शहरी आवास योजना की दूसरी किस्त नहीं मिलने पर लाभुकों का प्रदर्शन

Munger News: जमालपुर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि नहीं मिलने से लाभुकों ने प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद रूपेश कुमार के नेतृत्व में, लोगों ने शेष राशि की मांग की। पहले चरण में 1 लाख की राशि मिली थी, लेकिन दूसरी किस्त के अभाव में कई परिवार अधूरे मकानों में रह रहे हैं।

Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि।प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि नहीं मिलने से नाराज लाभुकों ने बुधवार को रामचंद्रपुर गांव में प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन का नेतृत्व वार्ड पार्षद रूपेश कुमार ने किया। इस दौरान लाभुकों ने जल्द से जल्द शेष राशि जारी करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वर्ष 2023 में नगर परिषद क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवेदन किया था। लोकसभा चुनाव से पहले लाभुकों के खाते में पहली किस्त के रूप में 1 लाख की राशि भेजी गई। इसके बाद लोगों ने अपने पुराने कच्चे मकानों को तोड़कर पक्के मकान का निर्माण शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी किस्त समय पर नहीं मिलने के कारण अधिकांश मकान अधूरे रह गए और कई परिवार पिछले एक वर्ष से खुले आसमान के नीचे अथवा अधूरे मकानों में रहने को विवश हैं।

प्रदर्शन की स्थिति कुछ लाभुकों का कहना है कि करीब दस दिन पूर्व कुछ लोगों के खाते में दूसरी किस्त के रूप में 1 लाख की राशि भेजी गई, जबकि बड़ी संख्या में लाभुक अब भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। वार्ड पार्षद राकेश तिवारी एवं पार्षद प्रतिनिधि दीपक कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को पूरी राशि मिलने में वर्षों लग जाते हैं, जिससे गरीब परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी अंचल कार्यालय द्वारा अत्यधिक तकनीकी आपत्तियां लगाई जा रही हैं। कई गरीब परिवारों के पास जमीन का केवाला तक नहीं है, जिसके कारण उनके आवेदन निरस्त हो रहे हैं।

सरकार से मांगें प्रदर्शनकारियों ने सरकार से नियमों को सरल बनाने, लंबित दूसरी किस्त की राशि अविलंब जारी करने तथा पात्र लाभुकों को बिना अनावश्यक बाधा के योजना का लाभ देने की मांग की। लाभुकों में सुबोध यादव, राजू पासवान, इंद्रदेव पासवान, रामानंद पासवान, आमिर रजक, नुमति देवी, अरविंद यादव, पवन कुमार गुप्ता, भाशो देवी, कटिमन पासवान, रंजीत पासवान सहित कई लाभुक मौजूद थे।