Munger News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर समाहरणालय में हाई लेवल मीटिंग

Munger News: मुंगेर जिला प्रशासन आगामी 79वें स्वतंत्रता दिवस-2026 के आयोजन के लिए पूरी तरह से सजग हो गया है। जिलाधिकारी निखिल धनराज की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई जिसमें सुरक्षा, व्यवस्था और साफ-सफाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। 12 अगस्त को 'हर घर तिरंगा' रैली भी आयोजित की जाएगी।

Munger News: ​मुंगेर, निज संवाददाता।आगामी 79वें स्वतंत्रता दिवस-2026 के भव्य और गरिमामय आयोजन को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। बुधवार को समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में जिलाधिकारी निखिल धनराज की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में समारोह को हर्षोल्लास, गरिमा और राष्ट्रभक्ति के माहौल में संपन्न कराने के साथ-साथ सुरक्षा, विधि-व्यवस्था और साफ-सफाई जैसे तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता और उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह समेत विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। ​समय पर पूरी हों सभी तैयारियां: डीएम

बैठक में चर्चा बैठक को संबोधित करते हुए डीएम निखिल धनराज ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व हमारे लिए गौरव और सम्मान का प्रतीक है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने परेड स्थल, ध्वजारोहण, मंच व बैठक व्यवस्था, निर्बाध बिजली आपूर्ति, पेयजल, बैरिकेडिंग, पार्किंग, चिकित्सा सुविधा और अग्निशमन व्यवस्था को समय-सीमा के भीतर दुरुस्त करने का कड़ा निर्देश दिया। नगर निगम को समारोह स्थल व आसपास के इलाकों में विशेष स्वच्छता अभियान और सौंदर्यीकरण कार्य प्राथमिकता पर पूरा करने को कहा गया है।

सुरक्षा व्यवस्था ​सुरक्षा के मोर्चे पर पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने स्पष्ट किया कि समारोह के दौरान सुरक्षा में कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी। शहर के सभी संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती होगी। यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए भी प्रभावी खाका तैयार कर लिया गया है।

'हर घर तिरंगा' रैली ​12 अगस्त को निकलेगी 'हर घर तिरंगा' रैलीः स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सरकारी भवनों की आकर्षक सजावट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रमुख चौराहों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, आम जनमानस में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए 12 अगस्त को डीएम के नेतृत्व में एक विशाल 'हर घर तिरंगा' जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से जिलेवासियों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की जाएगी।