मुंगेर-मिर्जाचौकी ग्रीनफील्ड फोरलेन सड़क 30 जून तक बनेगी, झारखंड-बंगाल जाना होगा आसान

फोरलेन सड़क चालू होने के बाद खगड़िया, बेगूसराय, कोसी और सीमांचल के जिलों की ओर जाने वाले वाहन सर्विस लेन का उपयोग करते हुए कृष्ण सेतु से बाईं ओर मुड़ सकेंगे। वहीं, मुंगेर से मिर्जाचौकी की ओर जाने वाले वाहन सीधे ऊपर बने फ्लाईओवर से होकर गुजरेंगे।

124 किलोमीटर लंबी मुंगेर-मिर्जाचौकी ग्रीनफील्ड फोरलेन सड़क 30 जून तक बनकर तैयार हो जाएगी। सारी तैयारी अंतिम चरण में है। अब सिर्फ पैकेज-1 में पाटम से तेलिया तालाब के समीप आंशिक कंस्ट्रक्शन का काम और अकबरनगर के समीप बिजली ट्रांसमिशन के तार को ऊपर करना शेष रह गया है। सब कुछ ठीक रहा तो एक माह बाद इस सड़क से झारखंड और बंगाल जाना आसान हो जाएगा। ग्रीनफील्ड होने पर आसपास के गांवों की आबादी का सड़क पर आना नहीं के बराबर होगा तो गाड़ियां फर्राटा भरेंगी। सड़क का निर्माण वर्ष 2023 में शुरू हुआ था। लेकिन दो बार बाढ़ के चलते परियोजना का काम कुछ महीने लंबित रहा था। प्रोजेक्ट में देरी की वजह पैकेज-1 में मुंगेर के पारस एलाइनमेंट में बदलाव है।

सड़क निर्माण का जिम्मा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास है। एनएचएआई मानसून समाप्ति के बाद चारों फेज का काम खत्म करने जा रहा है। करीब पांच हजार करोड़ का यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर ऑडिट से लेकर उद्घाटन कराने तक की तैयारी चल रही है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक मनीष कुमार ने बताया कि सारा काम लगभग पूरा है।

पैकेज-3 में रसलपुर के पास थोड़ी दिक्कत है। इसे शॉर्टआउट किया जा रहा है। हमारी कोशिश 30 जून तक प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने की है। बता दें कि पहले यह सड़क एनएच-80 के नाम से जाना जाता था। लेकिन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मॉर्थ) ने इसका नामकरण एनएच-33 किया है। यह सड़क अब अरवल, जहानाबाद, बिहारशरीफ, मोकामा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव होते हुए साहिबगंज (झारखंड) और फिर फरक्का (पश्चिम बंगाल) तक जाएगी।

परियोजना के बारे में पैकेज 1 : मुंगेर-खड़िया-पिपरा तक 26 किमी। खर्च : 981 करोड़

पैकेज 2 : खड़िया-भागलपुर बाईपास तक 29 किमी। खर्च : 981 करोड़

पैकेज 3 : बाईपास चौधरीडीह-रसलपुर तक 32 किमी। खर्च : 1012 करोड़

पैकेज 4 : रसलपुर-मिर्जाचौकी तक 36 किमी। खर्च : 892 करोड़

ये होंगे फायदे फोरलेन सड़क चालू होने के बाद खगड़िया, बेगूसराय, कोसी और सीमांचल के जिलों की ओर जाने वाले वाहन सर्विस लेन का उपयोग करते हुए कृष्ण सेतु से बाईं ओर मुड़ सकेंगे। वहीं, मुंगेर से मिर्जाचौकी की ओर जाने वाले वाहन सीधे ऊपर बने फ्लाईओवर से होकर गुजरेंगे।