Munger District Results LIVE: मुंगेर की तीन सीटों पर कौन आगे? 2020 में NDA 2 तो MGB 1 सीट जीता था

संक्षेप: Munger District Seats Overall Results: मुंगेर जिले की मुंगेर, तारापुर और जमालपुर कुल तीन विधानसभा सीटों में 2020 में एनडीए ने दो सीटें जीती थीं। एक सीट बीजेपी, एक जेडीयू तो एक कांग्रेस के खाते में गई थी।

Munger District Seats Overall Results: बिहार के महत्वपूर्ण जिलों में शामिल मुंगेर जिले की सभी तीन विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में मुंगेर की तीन सीटों में से दो सीटें एनडीए, एक महागठबंधन ने जीती थी। इस बार इन तीनों सीटों पर पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं। तारापुर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर में भाजपा के उम्मीदवार हैं। उनकी वजह से सबकी नजरें मुंगेर जिले के चुनाव परिणामों पर टिकी हुई हैं।

मुंगेर विधानसभा सीट 2020 में इस सीट पर भाजपा के प्रणव कुमार यादव ने राजद के अविनाश कुमार विद्यार्थी को कड़े मुकाबले में हराया था। इस बार भी इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक है। मुंगेर सीट पर मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच सीधा बताया जा रहा है। बीजेपी के कुमार प्रणय, राजद के अविनाश कुमार विद्यार्थी, जेएसपी के संजय कुमार सिंह, एआईएमआईएम के मोनाजिर हसन और बसपा के रणवीर साहनी इस बार इस सीट से प्रत्याशी हैं।

तारापुर विधानसभा सीट 2020 में JDU की डॉ. मेवालाल चौधरी ने RJD के दिव्या प्रकाश को हराया था। इस बार राजद इस सीट पर पूरी ताकत लगाई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की वजह से इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सम्राट भाजपा से मैदान में हैं।