Munger Result LIVE: मुंगेर चुनाव नतीजा; बीजेपी के कुमार प्रणय या राजद के अविनाश विद्यार्थी में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Munger Assembly Seat Result LIVE 2025: मुंगरे सीट पर जन सुराज के प्रत्याशी के बीजेपी मे शामिल होने से अब मुकाबला राजद और भाजपा के बीच रह गया है। क्या बीजेपी के कुमार प्रणव जीत का दोहरा लगाएंगे या फिर आरजेडी विजय पताका फहराएगी।

Munger Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की मुंगेर सीट चर्चित विधानसभा क्षेत्रों में एक है। इस सीट से जन सुराज के प्रत्याशी संजय सिंह के पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने से सारे समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में अब सीधी लड़ाई भाजपा और राजद के बीच मानी जा रही है। बीजेपी ने कुमार प्रणव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी ने अविनाश विद्यार्थी को चुनावी रण में उतारा है। इस सीट पर ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी दावेदारी ठोकी है। पार्टी ने मुनाजिर हसन को कैंडिडेट बनाया है। 6 नवंबर को पहले चरण में मुंगेर में मतदान हुआ था। जिसमें 49.84% वोट पड़े थे।

वहीं जनसुराज छोड़ बीजेपी में शामिल हुए संजय कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने यह फैसला विकास और स्थिर सरकार के हित में लिया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की नीतियों से वे प्रभावित हैं और क्षेत्र के विकास के लिए एनडीए गठबंधन के साथ काम करेंगे। 2020 के चुनाव में कुमार प्रणव ने करीबी मुकाबले में राजद के अविनाश को 1000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। वहीं निर्दलीय शालिनी कुमारी तीसरे नंबर पर रही थीं।