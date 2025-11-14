Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMunger Assembly Seat Result 2025 who will win Kumar Pranay BJP Avinash Vidhyarthi RJD election counting
Munger Result LIVE: मुंगेर चुनाव नतीजा; बीजेपी के कुमार प्रणय या राजद के अविनाश विद्यार्थी में कौन जीतेगा?

Munger Result LIVE: मुंगेर चुनाव नतीजा; बीजेपी के कुमार प्रणय या राजद के अविनाश विद्यार्थी में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Munger Assembly Seat Result LIVE 2025: मुंगरे सीट पर जन सुराज के प्रत्याशी के बीजेपी मे शामिल होने से अब मुकाबला राजद और भाजपा के बीच रह गया है। क्या बीजेपी के कुमार प्रणव जीत का दोहरा लगाएंगे या फिर आरजेडी विजय पताका फहराएगी।

Fri, 14 Nov 2025 07:39 AMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, मुंगेर
share Share
Follow Us on

Munger Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की मुंगेर सीट चर्चित विधानसभा क्षेत्रों में एक है। इस सीट से जन सुराज के प्रत्याशी संजय सिंह के पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने से सारे समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में अब सीधी लड़ाई भाजपा और राजद के बीच मानी जा रही है। बीजेपी ने कुमार प्रणव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी ने अविनाश विद्यार्थी को चुनावी रण में उतारा है। इस सीट पर ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी दावेदारी ठोकी है। पार्टी ने मुनाजिर हसन को कैंडिडेट बनाया है। 6 नवंबर को पहले चरण में मुंगेर में मतदान हुआ था। जिसमें 49.84% वोट पड़े थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं जनसुराज छोड़ बीजेपी में शामिल हुए संजय कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने यह फैसला विकास और स्थिर सरकार के हित में लिया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की नीतियों से वे प्रभावित हैं और क्षेत्र के विकास के लिए एनडीए गठबंधन के साथ काम करेंगे। 2020 के चुनाव में कुमार प्रणव ने करीबी मुकाबले में राजद के अविनाश को 1000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। वहीं निर्दलीय शालिनी कुमारी तीसरे नंबर पर रही थीं।

मुंगेर में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ने 3-3 बार चुनाव जीता। इसके अलावा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, जनता पार्टी और लोकदल के भी यहां से विधायक रहे। 2020 में प्रणव यादव ने आरजेडी के अविनाश विद्यार्थी को हराकर पहली बार मुंगेर में बीजेपी का परचम लहराया था। पूर्व मंत्री रामदेव सिंह यादव यहां से 4 बार विधायक रहे। पूर्व सांसद मोनाजिर हसन भी मुंगेर से 4 बार विधायक रह चुके हैं। जातिगत समीकरणों की बात करें तो यह यादव, मुस्लिम और वैश्य बाहुल्य क्षेत्र है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।