मुकुल समस्तीपुर, आलोक भागलपुर के ग्रामीण एसपी बने; बिहार में 57 पुलिस अफसर का ट्रांसफर

बिहार में 57 पुलिस पदाधिकारियों का गुरुवार को एक साथ तबादला कर दिया गया। समस्तीपुर और भागलपुर में नए ग्रामीण एसपी की तैनाती की गई है। वहीं, अलग-अलग जिलों एवं एजेंसियों में तैनात डीएसपी को इधर-उधर किया गया है।

बिहार सरकार ने गुरुवार को पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। एक साथ 57 पुलिस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। मुकुल कुमार रंजन को समस्तीपुर का नया ग्रामीण एसपी बनाया गया है। वहीं, आलोक रंजन भागलपुर के नए ग्रामीण एसपी होंगे। ये दोनों बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी हैं। वहीं, आईपीएस अधिकारी अपराजीत को पटना में विधि व्यवस्था एसपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में गुरुवार शाम अधिसूचना जारी की।

मधुबनी की एएसपी रश्मि को पटना में रेल अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। एएसपी अजय प्रसाद का राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी से तबादला करते हुए सीआईडी में भेजा गया है। रौशन कुमार गुप्ता औरंगाबाद में साइबर क्राइम डीएसपी होंगे। वह पोस्टिंग के इंतजार में थे।

पटना में रेल डीएसपी बदले, बेगूसराय इंस्पेक्टर का तबादला इसी तरह, अंकुर कुमार को पटना में रेल डीएसपी के पद पर पोस्टिंग मिली है। इस पद पर तैनात कंचन राज को सीआईडी में डीएसपी बनाकर भेजा गया है। बेगूसराय के पुलिस इंस्पेक्टर अरुण कुमार का ट्रांसफर कर उन्हें मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में डीएसपी बनाकर भेजा गया है।

बीसैप -9 बेगूसराय में तैनात संजय कुमार सिंह को मुजफ्फरपुर में बीसैप 16 का डीएसपी बनाकर भेजा गया है। औरंगाबाद के पुलिस इंस्पेक्टर भवेश कुमार मंडल को ईओयू में डीएसपी की पोस्टिंग मिली है। इसी तरह, गयाजी में पुलिस इंस्पेक्टर पद पर तैनात जितेंद्र कुमार सिंह का राजगीर तबादला किया गया है, उन्हें बिहार पुलिस अकादमी में डीएसपी बनाया गया है। विजय कुमार को भी मुजफ्फरपुर से राजगीर पुलिस अकादमी भेजा गया है।

विश्वरंजन को मुख्यालय भेजा संतोष कुमार सिंह को गयाजी से ट्रांसफर कर पटना में बीसैप-16 में डीएसपी बनाया गया है। वैजनाथ कुमार को बेगूसराय से सुपौल के भीमनगर में बीसैप12 का डीएसपी बनाया गया है। विश्वरंजन सिंह को वैशाली से पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में डीएसपी पद पर भेजा गया है।

धनंजय का बेतिया से पटना ट्रांसफर मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में इंस्पेक्टर पद पर तैनात शशि भूषण चौधरी की इसी जगह डीएसपी के रूप में नियुक्ति कर दी गई है। जयकांत साव को सीआईडी से पुलिस मुख्यालय में डीएसपी लगाया गया है। बेतिया में पुलिस इंस्पेक्टर पद पर तैनात धनंजय कुमार की भी मुख्यालय में डीएसपी पद पर पोस्टिंग हुई है।

उमाशंकर सहरसा से कटिहार गए राजगीर पुलिस अकादमी में तैनात विमल कुमार को बीसैप-14 पटना में डीएसपी लगाया गया है। उमाशंकर राय का सहरसा से कटिहार तबादला किया गया है, उन्हें बीसैप-7 में डीएसपी बनाया गया है। रेलवे एडीजी कार्यालय में तैनात अरविंद कुमार को सीआईडी में डीएसपी बनाकर भेजा गया है।

अजय कुमार का गयाजी से तबादला कर पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में बनाया गया है। अजीत कुमार का पुलिस मुख्यालय से विशेष शाखा में ट्रांसफर हुआ है। बगहा में तैनात मुकेश चंद्र कुमर को पटना में बीसैप-1 का डीएसपी नियुक्त किया गया है।

ट्रांसफर

डीएसपी बनाए गए विशेष शाखा के इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर मोहन कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में डीएसपी के पद पर पोस्टिंग मिली है। विशेष शाखा में तैनात इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार, संगीता कुशवाहा, दिलीप कुमार-2 और संजय गुप्ता को डीएसपी बना दिया गया है। विश्वनाथ भगत का जहानाबाद से सीआईडी में तबादला हुआ है।

अभय कुमार सिंह का मुजफ्फरपुर से बोधगया ट्रांसफर हो गया है, उन्हें बीसैप-17 में डीएसपी बनाया गया है। रामशंकर सिंह को बांका से पटना भेजकर सीआईडी में डीएसपी लगाया गया है। रामविलास सिंह निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में डीएसपी बनाए गए हैं।

किशोरी सहचरी को मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में पोस्टिंग मिली है। सचिंद्र यादव को समस्तीपुर से पटना भेजकर ईआरएसएस में डीएसपी का पद मिला है। सतीश कुमार सिंह का अररिया से पटना तबादला हुआ है, उन्हें सीआईडी में पोस्टिंग मिली है। जितेंद्र कुमार-1 को वैशाली से पटना भेजकर ईआरएसएस में लगाया गया है।

विभिन्न एजेंसियों मे नए डीएसपी की तैनाती वीरेंद्र प्रसाद यादव को बेगूसराय से सुपौल के भीमपुर भेजा गया है, उन्हें बीसैप-12 में डीएसपी की पोस्टिंग मिली है। वेदनाथ पाठक वैदिक को सीआईडी में डीएसपी बनाया गया है। कमल किशोर सिंह निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, ओम प्रकाश केंद्रीय चयन पर्षद, सीमा कुमारी सीआईडी, धर्मेंद्र कुमार बिहार पुलिस अकादमी, दिलीप कुमार सीआईडी, राजेश्वर प्रसाद-2 बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में डीएसपी बनाए गए हैं।

इसी तरह, विजय कुमार सिंह को वैशाली से मुजफ्फरपुर भेजा गया है, उन्हें बीसैप-6 में डीएसपी बनाया गया है। सौम्य प्रियदर्शी का रेलवे से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में ट्रांसफर हुआ है। इंस्पेक्टर अबरार अहमद खां मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में डीएसपी बनाए गए हैं। सुभाष वैद्यनाथन को पटना से भागलपुर भेजा गया है, उन्हें सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय में डीएसपी बनाया गया है।