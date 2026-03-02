Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की अगली किस्त के लिए सर्वे शुरू, इस महीने तक खाते में आएंगे पैसे

Mar 02, 2026 05:56 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: सर्वे के बाद जीविका के पास इसकी सूची प्राप्त हो जाएगी कि कितनी महिलाओं ने कौन-कौन से रोजगार शुरू किए हैं और उनकी आगे की जरूरतें क्या हैं। इसी के अनुरूप इन महिलाओं को जीविका द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की अगली किस्त के लिए सर्वे शुरू, इस महीने तक खाते में आएंगे पैसे

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार सरकार की ओर से 10-10 हजार रुपये प्राप्त करने वाली महिलाओं ने कौन-कौन से रोजगार शुरू किए हैं, इसको लेकर सर्वे शुरू कर दिया गया है। जीविका के कर्मी मोबाईल एप के माध्मय से महिलाओं से बात कर जानकारी अपलोड कर रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभुकों के व्यवसाय का आकलन कर उन्हें अगली किस्त का भुगतान किया जा सके।

राज्य की एक करोड़ 81 लाख महिलाओं को अब तक 10-10 हजार रुपये दिये गए हैं। इन महिलाओं को रोजगार प्रारंभ करने के लिए ही राशि दी गई है। सर्वे के बाद जीविका के पास इसकी सूची प्राप्त हो जाएगी कि कितनी महिलाओं ने कौन-कौन से रोजगार शुरू किए हैं और उनकी आगे की जरूरतें क्या हैं। इसी के अनुरूप इन महिलाओं को जीविका द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिन महिलाओं का रोजगार बेहतर चल रहा है, उन्हें इस योजना की अगली किस्त की राशि दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:बिहार के स्कूलों ने की बड़ी गलती, लाखों छात्रों के पोशाक-साइकिल योजना पर संकट

उम्मीद की जा रही है कि मार्च-अप्रैल में भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार लघु उद्यमी योजना से आच्छादित लाभुकों को महिला रोजगार योजना में अब आगे कोई राशि नहीं दी जाएगी। रोजगार के सर्वे की राज्य मुख्यालय से जीविका द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। वहीं, निर्देश है कि सर्वे काम जल्द पूरा करें।

विशेष परिस्थिति में एकमुश्त दो लाख मिलेंगे

बेहतर रोजगार करने वाली महिलाओं को चार चरणों में अधिकतम दो लाख रुपये दिये जाएंगे। विशेष परिस्थिति में महिला को एकमुश्त भी दो लाख रुपये दिये जा सकते हैं। मगर इसके लिए राज्य स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगी। पहली किस्त में 20 हजार रुपये मिलेंगे, इसके अतिरिक्त लाभुक भी पांच हजार रुपये का अंशदान करेंगे। दूसरी किस्त में 40 हजार, तीसरी में 80 हजार और अंतिम किस्त में 60 हजार रुपये राज्य सरकार महिलाओं को देगी।

ये भी पढ़ें:होली के रंग में भंग डालने वालों की सूचना यहां दें, 700से ज्यादा दंडाधिकारी तैनात

18 लाख महिलाओं का हो रहा सत्यापन

राज्य की 1.81 करोड़ महिलाओं को राशि देने के बाद और 18 लाख के आवेदनों का सत्यापन चल रहा है। ये महिलाएं शहरी क्षेत्रों की हैं, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था। 15 मार्च तक इनका सत्यापन कार्य पूरा करने का निर्देश सभी नगर निकायों को दिया गया है। इसके बाद इन महिलाओं का समूह बनाया जाएगा और सभी के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किये जाएंगे। इसके छह महीने बाद इनके रोजगार का भी आकलन कर अगली किस्त की राशि देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

ये भी पढ़ें:दुल्हन को गोलियों से भूनने का था प्लान, प्रेमिका को शूट करने वाले ने खोले राज
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar News In Hindi Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।