मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की अगली किस्त के लिए सर्वे शुरू, इस महीने तक खाते में आएंगे पैसे

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार सरकार की ओर से 10-10 हजार रुपये प्राप्त करने वाली महिलाओं ने कौन-कौन से रोजगार शुरू किए हैं, इसको लेकर सर्वे शुरू कर दिया गया है। जीविका के कर्मी मोबाईल एप के माध्मय से महिलाओं से बात कर जानकारी अपलोड कर रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभुकों के व्यवसाय का आकलन कर उन्हें अगली किस्त का भुगतान किया जा सके।

राज्य की एक करोड़ 81 लाख महिलाओं को अब तक 10-10 हजार रुपये दिये गए हैं। इन महिलाओं को रोजगार प्रारंभ करने के लिए ही राशि दी गई है। सर्वे के बाद जीविका के पास इसकी सूची प्राप्त हो जाएगी कि कितनी महिलाओं ने कौन-कौन से रोजगार शुरू किए हैं और उनकी आगे की जरूरतें क्या हैं। इसी के अनुरूप इन महिलाओं को जीविका द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिन महिलाओं का रोजगार बेहतर चल रहा है, उन्हें इस योजना की अगली किस्त की राशि दी जाएगी।

उम्मीद की जा रही है कि मार्च-अप्रैल में भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार लघु उद्यमी योजना से आच्छादित लाभुकों को महिला रोजगार योजना में अब आगे कोई राशि नहीं दी जाएगी। रोजगार के सर्वे की राज्य मुख्यालय से जीविका द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। वहीं, निर्देश है कि सर्वे काम जल्द पूरा करें।

विशेष परिस्थिति में एकमुश्त दो लाख मिलेंगे बेहतर रोजगार करने वाली महिलाओं को चार चरणों में अधिकतम दो लाख रुपये दिये जाएंगे। विशेष परिस्थिति में महिला को एकमुश्त भी दो लाख रुपये दिये जा सकते हैं। मगर इसके लिए राज्य स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगी। पहली किस्त में 20 हजार रुपये मिलेंगे, इसके अतिरिक्त लाभुक भी पांच हजार रुपये का अंशदान करेंगे। दूसरी किस्त में 40 हजार, तीसरी में 80 हजार और अंतिम किस्त में 60 हजार रुपये राज्य सरकार महिलाओं को देगी।