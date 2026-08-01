बिहार में मुखिया जी को मिला एक और पावर; घोड़परास, जंगली सूअर मारने का परमिशन देंगे

आरसीसीएफ वाइल्ड लाइफ कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य के चयनित जिलों की चिह्नित ग्राम पंचायतों में वहां के मुखिया को घोड़परास और जंगली सूअर के शिकार की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है।

बिहर के किसानों को घोड़परास और जंगली सूअर के आतंक से राहत देने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य के चयनित जिलों की चिह्नित ग्राम पंचायतों में वहां के मुखिया को घोड़परास और जंगली सूअर के शिकार की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। आवेदन पर आवश्यक जांच के बाद मुखिया जी जानवरों को मारने का परमिशन देंगे। इसकी कुछ शर्तें भी तय की गयी हैं।

यह व्यवस्था वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित शक्तियों के अनुरूप लागू की गई है। आदेश में कहा गया है कि यह अनुमति केवल उन क्षेत्रों में दी जाएगी, जहां घोड़परास और जंगली सूअर के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हो रहा है या मानव जीवन पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए प्रभावित किसान को पहले पंचायत के मुखिया के पास लिखित आवेदन देना होगा। बिना लिखित आवेदन के किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

गर्भवती घोड़परास- सूअर या इनके बच्चों का शिकार नहीं वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित वनों में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। गर्भवती घोड़परास और जंगली सूअर का शिकार भी प्रतिबंधित रहेगा। इनके बच्चों की भी शिकार नहीं किया जा सकता है। शिकार के दौरान किसी अन्य वन्यजीव या व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी शिकारी की होगी। शिकार के बाद शव को पंचायत, वन विभाग, कृषि विभाग और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दफनाया जाएगा।

इन जिलों में शिकार से पूर्व लेनी होगी डीएफओ से अनुमति इस बीच कुछ जिलों में यह पावर मुखियाजी के पास नहीं होगा। पश्चिम चंपारण, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, नालंदा, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और बांका जिले में घोड़परास और जंगली सूअर के शिकार के पहले मुखिया से नहीं बल्कि डीएफओ से अनुमति लेनी होगी।