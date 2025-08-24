मुखिया के बेटे को गोली मारी, चोर की पीट-पीटकर हत्या, युवक को मार कर लटकाया; मर्डर-दर-मर्डर से दहला बिहार

छपरा में मुखिया के बेटे को गोली मार दी गयी तो पूर्णिया में चोर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई तो भभुआ में युवक को मार कर लटका दिया गया।

बिहार में अपराधी बेलगलाम हैं। सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े-बड़े दावे करती है, पुलिस कहती है कि डर से बदमाश बिहार छोड़कर भाग रहे हैं। इस बीच एक के बाद एक हत्या की वारदातों को अंजाम देकर क्रिमिनल सरकार और पुलिस से समक्ष चुनौती पेश कर रहे हैं। रविवार को छपरा, पूर्णिया और भभुआ में हत्या कांडों को अंजाम दिया गया।

जानकारी के मुताबिक छपरा के जलालपुर थाना क्षेत्र के बसडीला और बाजितपुर के बीच शनिवार की देर रात मुखिया के बेटे की हत्या कर दी गयी। जलालपुर प्रखंड की शंकरडीह पंचायत की मुखिया के 22 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार को बदमाशों ने गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया। घर लौटने के दौरान आपसी विवाद में अपराधियों ने मलमलिया पथ पर घटना को अंजाम दिया। गोली मारे जाने के बाद सूरज को इलाज के लिए पटना ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। मुखिया के बेटे की हत्या से सनसनी फैल गई है। उसका भाई बिट्टू सिंह वांटेड है।

उधर पूर्णिया में भीड़ ने एक चोर को पीट-पीटकर मार डाला। जानकीनगर गांव में लोगों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया था। शोर मचाने पर मौके पर भारी भीड़ जुट गई। चोर वहां मौजूद लोग पीटने लगे जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।