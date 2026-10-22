मुखिया के बेटे ने पहले घर बुलाया फिर पत्नी से मिलवाने की बात कह किया रेप, बिहार के छपरा में बड़ा कांड

पीड़िता के अनुसार, आरोपी मुखिया पुत्र ने मेला देखने के बहाने उसे अपने घर बुलाया। इसके बाद वह महिला को यह कहकर मकान की ऊपरी मंजिल पर ले गया कि उसकी पत्नी उसे बुला रही है। इसी बहाने से वो महिला को ऊपरी मंजिल पर ले गया था।

बिहार के छपरा जिले में बड़ा कांड हुआ है। यहां एक मुखिया बेटे पर महिला से रेप का आऱोप लगा है। आरोप है कि मुखिया के बेटे ने महिला को अपनी पत्नी से मिलाने के बहाने बुलाया था। बताया जा रहा है कि छपरा के रिविलगंज थाना क्षेत्र के शहर से सटी एक पंचायत में मुखिया पुत्र पर महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में बुधवार को पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करायी। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी मुखिया पुत्र ने मेला देखने के बहाने उसे अपने घर बुलाया। इसके बाद वह महिला को यह कहकर मकान की ऊपरी मंजिल पर ले गया कि उसकी पत्नी उसे बुला रही है। महिला जब ऊपर पहुंची तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह वहां से निकलकर नीचे आई।

इसके बाद अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।बिहार के छपरा जिले में एक महिला से रेप की बड़ी वारदात हुई है। महिला से हैवानियत का आरोप रिविलगंज थाना क्षेत्र के शहर से सटी एक पंचायत में मुखिया पुत्र पर महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में बुधवार को पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करायी। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।