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मुखिया के बेटे ने पहले घर बुलाया फिर पत्नी से मिलवाने की बात कह किया रेप, बिहार के छपरा में बड़ा कांड

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, संवाददाता, छपरा
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पीड़िता के अनुसार, आरोपी मुखिया पुत्र ने मेला देखने के बहाने उसे अपने घर बुलाया। इसके बाद वह महिला को यह कहकर मकान की ऊपरी मंजिल पर ले गया कि उसकी पत्नी उसे बुला रही है। इसी बहाने से वो महिला को ऊपरी मंजिल पर ले गया था।

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बिहार में महिला से रेप का आऱोप मुखिया के बेटे पर लगा है। (सांकेतिक तस्वीर)

बिहार के छपरा जिले में बड़ा कांड हुआ है। यहां एक मुखिया बेटे पर महिला से रेप का आऱोप लगा है। आरोप है कि मुखिया के बेटे ने महिला को अपनी पत्नी से मिलाने के बहाने बुलाया था। बताया जा रहा है कि छपरा के रिविलगंज थाना क्षेत्र के शहर से सटी एक पंचायत में मुखिया पुत्र पर महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में बुधवार को पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करायी। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी मुखिया पुत्र ने मेला देखने के बहाने उसे अपने घर बुलाया। इसके बाद वह महिला को यह कहकर मकान की ऊपरी मंजिल पर ले गया कि उसकी पत्नी उसे बुला रही है। महिला जब ऊपर पहुंची तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह वहां से निकलकर नीचे आई।

इसके बाद अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।बिहार के छपरा जिले में एक महिला से रेप की बड़ी वारदात हुई है। महिला से हैवानियत का आरोप रिविलगंज थाना क्षेत्र के शहर से सटी एक पंचायत में मुखिया पुत्र पर महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में बुधवार को पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करायी। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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पीड़िता के अनुसार, आरोपी मुखिया पुत्र ने मेला देखने के बहाने उसे अपने घर बुलाया। इसके बाद वह महिला को यह कहकर मकान की ऊपरी मंजिल पर ले गया कि उसकी पत्नी उसे बुला रही है। महिला जब ऊपर पहुंची तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह वहां से निकलकर नीचे आई। इसके बाद अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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