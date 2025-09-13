मुखिया या लेडी डॉन? घर से निकला हथियारों का जखीरा, करोड़ों की लग्जरी गाड़िया भी जब्त

छापेमारी के दौरान अत्याधुनिक हथियार बरामद किये गये हैं। इनमें एक कार्बाइन, एक राइफल, 5 पिस्टल, 100 से अधिक कारतूस, सात लग्जरी वाहन बरामद किये गये हैं।

बिहार के पूर्वी चंपारण में एक महिला मुखिया के घर छापेमारी करने गयी पुलिस दंग रह गई। मोतिहारी पुलिस ने हरसिद्धि थाना की मुरारपुर पंचायत के सरिसवा गांव में शुक्रवार को छापेमारी कर मुखिया फरजाना अंसारी के घर से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। फरजाना कुख्यात कमरुद्दीन मियां की पत्नी है। मामले में पुलिस ने मुखिया को हिरासत में लिया है, जबकि पति कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है।

एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुख्यात कमरुद्दीन के ठिकानों से अत्याधुनिक हथियार बरामद किये गये हैं। इनमें एक कार्बाइन, एक राइफल, 5 पिस्टल, 100 से अधिक कारतूस, सात लग्जरी वाहन बरामद किये गये हैं। बरामद गाड़ियों की कीमत दो करोड़ रुपये आंकी गई है। कमरुद्दीन की पत्नी फरजाना अंसारी हाल में हुए उपचुनाव में मुरारपुर की मुखिया चुनी गई है।

एसपी ने बताया कि छापेमारी के दौरान उसके ठिकानों से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किये गये हैं। छापेमारी में सदर-1 डीएसपी दिलीप कुमार, सदर-2 डीएसपी जितेश पाण्डेय, साइबर डीएसपी अभिनव परासर के साथ सात थानों की पुलिस पहुंची थी। एसपी ने बताया कि कमरुद्दीन कुख्यात है। उस पर जिले के विभिन्न थानों में 21 मामले पूर्व से दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट के मामले हैं।

कमरुद्दीन का रहा है आपराधिक इतिहास मुरारपुर पंचायत के मुखिया पति कमरुद्दीन अंसारी का आपराधिक इतिहास रहा है। उन पर करीब दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लूट, हत्या, रंगदारी के मामले में वह जेल जा चुका है। थाना क्षेत्र के मुरारपुर पंचायत का सरिसवा गांव शुक्रवार को उस समय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया जब एसपी स्वर्ण प्रभात ने स्वयं पुलिस अधिकारियों व सिपाहियों को लेकर मुखिया पति कमरुद्दीन अंसारी के घर पर छापेमारी कर दी। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि मुखिया के घर पर इतनी अधिक संख्या में पुलिस कैसे पहुंच गई । बरामद हथियारों और कारतूस से सभी लोग भौंचक रह गए।